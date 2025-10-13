Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Данни Рель может возглавить Рейнджерс.
Рейнджерс определился с главным кандидатом на пост главного тренера, пишет Флориан Плеттенберг.
Напомним, что шотландский град прекратил сотрудничество с Расселом Мартином.
Некоторое время главным кандидатом считался Стивен Джеррард, однако легенда Ливерпуля в итоге отказался от работы.
Сейчас же Рейнджерс близки к назначению экс-тренера Шеффилд Уэнсдей Данни Реля.
До английского клуба Рель был ассистентом Ханси Флика в Баварии и сборной Германии. Руководство Рейнджерс очень впечатлено немецким специалистом после первого круга переговоров.
Ранее также сообщалось, что Фернанду Сантуш получил компенсацию от Азербайджана.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!