Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика

Рейнджерс определился с главным кандидатом на пост главного тренера, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что шотландский град прекратил сотрудничество с Расселом Мартином.

Некоторое время главным кандидатом считался Стивен Джеррард, однако легенда Ливерпуля в итоге отказался от работы.

Сейчас же Рейнджерс близки к назначению экс-тренера Шеффилд Уэнсдей Данни Реля.

До английского клуба Рель был ассистентом Ханси Флика в Баварии и сборной Германии. Руководство Рейнджерс очень впечатлено немецким специалистом после первого круга переговоров.

