iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика

Данни Рель может возглавить Рейнджерс.
Вчера, 23:10       Автор: Андрей Безуглый
Данни Рель / Getty Images
Данни Рель / Getty Images

Рейнджерс определился с главным кандидатом на пост главного тренера, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что шотландский град прекратил сотрудничество с Расселом Мартином.

Некоторое время главным кандидатом считался Стивен Джеррард, однако легенда Ливерпуля в итоге отказался от работы.

Сейчас же Рейнджерс близки к назначению экс-тренера Шеффилд Уэнсдей Данни Реля.

До английского клуба Рель был ассистентом Ханси Флика в Баварии и сборной Германии. Руководство Рейнджерс очень впечатлено немецким специалистом после первого круга переговоров.

Ранее также сообщалось, что Фернанду Сантуш получил компенсацию от Азербайджана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейнджерс

Статьи по теме

Британский гранд отправил в отставку тренера Британский гранд отправил в отставку тренера
Сын Анчелотти может начать самостоятельную карьеру в Британии Сын Анчелотти может начать самостоятельную карьеру в Британии
НХЛ: Рейнджерс всухую переиграл Тампу-Бэй, Оттава и Каролина устроили голевую феерию НХЛ: Рейнджерс всухую переиграл Тампу-Бэй, Оттава и Каролина устроили голевую феерию
Лига Европы: Тоттенхэм прошел Айнтрахт, Атлетик обыграл Рейнджерс Лига Европы: Тоттенхэм прошел Айнтрахт, Атлетик обыграл Рейнджерс

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

ММА07:34
Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
ЧМ-202607:15
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
ЧМ-202600:40
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
ЧМ-202600:28
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202600:19
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина обыграла Азербайджан, Франция потеряла очки
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции
ЧМ-202623:42
Сборная Украины дожала Азербайджан
Европа23:10
Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Европа22:53
Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK