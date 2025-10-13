iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию

Звездный тренер получил солидный чек.
Вчера, 17:44       Автор: Антон Федорцив
Фернанду Сантуш / Getty Images
Фернанду Сантуш / Getty Images

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана договорилась об условиях завершения сотрудничества с португальцем Фернанду Сантушем. Именитый специалист получил расчетные, сообщает Azerisport.

Экс-наставник национальной команды получил 2,02 млн евро компенсации. Функционеры отправили Сантуша в отставку после фиаско от Исландии (0:5) в сентябре. Сам тренер, несмотря на серию неудач, уходить с поста не хотел.

Сантуш возглавил сборную Азербайджана в июне 2024 года. С того времени кавказская команда провела 11 матчей без побед с португальским специалистом во главе. В частности, азербайджанцы потерпели девять поражений.

Тем временем легендарный Драган Стойкович подал в отставку с должности наставника сборной Сербии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Азербайджана Фернанду Сантуш

Статьи по теме

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Сборная Украины дожала Азербайджан Сборная Украины дожала Азербайджан
Украина – Азербайджан: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 13.10.2025 Украина – Азербайджан: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 13.10.2025
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

ММА07:34
Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
ЧМ-202607:15
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
ЧМ-202600:40
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
ЧМ-202600:28
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202600:19
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина обыграла Азербайджан, Франция потеряла очки
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции
ЧМ-202623:42
Сборная Украины дожала Азербайджан
Европа23:10
Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Европа22:53
Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK