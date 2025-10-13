Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана договорилась об условиях завершения сотрудничества с португальцем Фернанду Сантушем. Именитый специалист получил расчетные, сообщает Azerisport.

Экс-наставник национальной команды получил 2,02 млн евро компенсации. Функционеры отправили Сантуша в отставку после фиаско от Исландии (0:5) в сентябре. Сам тренер, несмотря на серию неудач, уходить с поста не хотел.

Сантуш возглавил сборную Азербайджана в июне 2024 года. С того времени кавказская команда провела 11 матчей без побед с португальским специалистом во главе. В частности, азербайджанцы потерпели девять поражений.

Тем временем легендарный Драган Стойкович подал в отставку с должности наставника сборной Сербии.

