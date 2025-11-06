iSport.ua
Русский Українська
Футбол

С Мбаппе, но без Дембеле: Франция огласила заявку на матчи с Украиной и Азербайджаном

Дидье Дешам определился с игроками, которые будут готовиться к отборочным поединкам ЧМ-2026.
Вчера, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

Сборная Франции обнародовала заявку на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2016 против Украины и Азербайджана.

Для подготовки к предстоящим поединкам главный тренер национальной команды Дидье Дешам вызвал 24 игрока.

Читай также: Украина определилась, где примет Исландию в квалификации ЧМ-2026

Состав сборной Франции:

  • Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн).
  • Защитики: Люка Динь (Астон Вилла), Мало Гюсто (Челси), Л. Эрнандес (ПСЖ), Т. Эрнандес (Аль-Хиляль), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Уильям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Бавария).
  • Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал), Н'Голо Канте (Аль-Иттихад), Ману Коне (Рома), Майкл Олисе (Бавария), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ).
  • Нападающие: Магнес Аклиуш (Монако), Брэдли Барколя (ПСЖ), Раян Шерки (Манчестер Сити), Уго Экитике (Ливерпуль), Рандал Коло Муани (Тоттенхэм), Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас), Килиан Мбаппе (Реал), Кристофер Нкунку (Милан).

Напомним, что Франция сыграет с Украиной 13 ноября, а с Азербайджаном встретится 16 ноября.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров также огласил заявку на матчи квалификации ЧМ-2026 с Францией и Исландией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Франции сборная Азербайджана

Статьи по теме

Украина триумфально выступила на чемпионате мира по джиу-джитсу Украина триумфально выступила на чемпионате мира по джиу-джитсу
Исландия обнародовала заявку на матчи отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном и Украиной Исландия обнародовала заявку на матчи отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном и Украиной
Дембеле пожаловался на травму за 2 недели до сборной Украины Дембеле пожаловался на травму за 2 недели до сборной Украины
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Эпицентр примет Оболонь, Кудровка сыграет с Колосом
просмотров

Последние новости

Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
Европа19:16
Астон Вилла договорилась о новом контракте со своим лидером
Футзал19:10
Экстра-лига по футзалу: Ураган разгромил Любарт, ХИТ разбил Авалон
Европа18:58
Аморим впервые стал тренером месяца АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK