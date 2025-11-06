С Мбаппе, но без Дембеле: Франция огласила заявку на матчи с Украиной и Азербайджаном
Сборная Франции обнародовала заявку на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2016 против Украины и Азербайджана.
Для подготовки к предстоящим поединкам главный тренер национальной команды Дидье Дешам вызвал 24 игрока.
Состав сборной Франции:
- Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн).
- Защитики: Люка Динь (Астон Вилла), Мало Гюсто (Челси), Л. Эрнандес (ПСЖ), Т. Эрнандес (Аль-Хиляль), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Уильям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Бавария).
- Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал), Н'Голо Канте (Аль-Иттихад), Ману Коне (Рома), Майкл Олисе (Бавария), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ).
- Нападающие: Магнес Аклиуш (Монако), Брэдли Барколя (ПСЖ), Раян Шерки (Манчестер Сити), Уго Экитике (Ливерпуль), Рандал Коло Муани (Тоттенхэм), Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас), Килиан Мбаппе (Реал), Кристофер Нкунку (Милан).
🇫🇷 24 Bleus appelés et 2 matchs pour valider notre ticket à la Coupe du Monde 2026 🌎— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 6, 2025
📋 Voici la liste de Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l’année ! 💪 pic.twitter.com/606Rlq09WY
Напомним, что Франция сыграет с Украиной 13 ноября, а с Азербайджаном встретится 16 ноября.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров также огласил заявку на матчи квалификации ЧМ-2026 с Францией и Исландией.
