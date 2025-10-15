Украина определилась, где примет Исландию в квалификации ЧМ-2026

Украинская сборная сыграет в Польше на новой для себя арене.

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа отбора на чемпионат мира-2026, приняв Исландию.

Как сообщает официальный сайт УАФ, номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в столице Польши Варшаве на стадионе Легия.

Эта арена, на которой украинская национальная команда еще не выступала, вмещает чуть менее 32 тысяч зрителей и является домашней для местного ФК Легия.

При этом украинская сборная уже дважды играла в Варшаве на другой арене - Народном стадионе.

Напомним, что в октябре сборная Украины в квалификации ЧМ-2026 одержала победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).

Ноябрьскую часть отбора "сине-желтые" начнут матчем с Францией 13 ноября, а затем встретятся с Исландией.

