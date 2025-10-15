iSport.ua
Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?

ISPORT разбирается в возможных сценариях будущего для сборной Украины.
Сегодня, 14:30       Автор: Василий Войтюк
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Национальная сборная Украины прошла две третьих пути в квалификации на чемпионат мира 2026 года и на данный момент занимает вторую строчку в группе.

О том, каковы перспективы нашей команды, ISPORT разбирается в этом материале.

Календарь оставшихся матчей отбора

  • 13.11, 19:00. Азербайджан - Исландия
  • 13.11, 21:45. Франция - Украина
  • 16.11, 19:00. Украина - Исландия
  • 16.11, 19:00. Азербайджан - Франция

Турнирная таблица

  1. Франция - 10 очок (+6 разница голов)
  2. Украина - 7 (+1)
  3. Исландия - 4 (+2)
  4. Азербайджан - 1 (-9)

Можно ли занять первое место?

Да, можно, но сделать это будет сложно. Для начала давайте заглянем в регламент квалификации к чемпионату мира в Европе. В правилах тайбрейка (определения лучшей команды при равности баллов) говорится следующее:

 

- при равности очков у двух или более команд, главным критерием будет разница забитых и пропущенных голов во всех матчах отбора;

Чтобы занять первое место в группе Украине нужно либо набрать больше очков, чем Франция (то есть, точно обыграть французов, а затем, чтобы они еще и потеряли очки в матче с Азербайджаном), или же превзойти их по разнице мячей. Учитывая то, что на данном этапе у Франции разница намного лучше, нам нужно будет в идеале разгромить Францию, а затем еще и обыграть Исландию с разницей не меньше, чем будет у французов в матче против Азербайджана.

Вероятность события: 3,9%

Что нужно, чтобы занять второе место?

Здесь есть сразу несколько вариантов развития событий в зависимости от того, как завершатся поединки пятого тура. Разберем все поочередно.

  • Украина победит Францию, а Исландия не победит Азербайджан / Украина не проиграет Франции, а Исландия проиграет Азербайджану;

Самый идеальный вариант для нашей сборной, но так же и самый маловероятный. Но если же такое произойдет, то в таком случае Украина гарантирует себе вторую строчку таблицы перед последним туром.

  • Украина не проиграет Франции, а Исландия победит Азербайджан / в обеих матчах будет ничья / Украина проиграет Франции, а Исландия не победит Азербайджан;

В таком случае нашей команде все еще предстоит добыть право занять второе место и для этого нужно будет хотя бы просто не проиграть Исландии в номинально домашнем матче.

  • Украина проиграет Франции, а Исландия обыграет Азербайджан;

Давайте будем честны, именно этот вариант выглядит самым вероятным. Французы еще не обеспечили себе путевку на мундиаль и будут играть при родных трибунах, а потому никакой расслабленности ждать не стоит. В то же время Исландия, имея отличные шансы выхода в плей-офф, также не будет расслабляться. И в таком случае, в последнем туре Украине придется ПОБЕЖДАТЬ Исландию, ведь в случае ничейного результата, у островитян 100% будет лучшая разница голов и они займут второе место в группе;

Вероятность занять второе место: 60%

Как можно "пролететь" мимо плей-офф?

Не выполнить одно из условий, которые уже были озвучены в списке выше. Скорее все, в случае не победы над Исландией, команда Сергея Реброва будет на третьем месте и, таким образом, провалит отборочный цикл.

Вероятность занять третье место: 36%

 Можно ли опустить вообще на четвертое место?

Возможен даже такой вариант, но он уж через чур малореален. 

Для этого нужно проиграть Франции, при чем проиграть очень сильно, а затем повторить такое же и в матче с Исландией. А вот в параллельных встречах Азербайджан должен будет побеждать и Францию, и Исландию. При чем побеждать так, чтобы их разница голов (-9) стала лучше, чем украинская.

Вероятность занять второе место: 0,1%

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу

