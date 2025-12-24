Сборная Украины узнала корзину в жеребьевке Лиги наций
Национальная команда Украины осенью будущего года начнет пятый сезон Лиги наций. В жеребьевке турнира подопечные Сергея Реброва будут во второй корзине, сообщает официальный сайт УАФ.
"Сине-желтые" избегут противостояний со сборными Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Австрии. Из первой же корзины Украине могут выпасть Шотландия, Венгрия, Польша или Израиль. Жеребьевка Лиги наций состоится 12 февраля.
Полный состав корзин Лиги наций 2026/27:
Дивизион А
- Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия
- Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
- Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
- Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция
Дивизион В
- Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
- Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
- Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
- Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
Дивизион С
- Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
- Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
- Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.
- Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино
Дивизион D
- Корзина 1: Азербайджан, Литва
- Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра
Прошлый сезон Лиги наций сборная Украины завершила второй в квартете с Чехией, Грузией и Албанией. В плей-офф за место в Дивизионе A "сине-желтые" уступили национальной команде Бельгии (3:1, 0:3).
Кстати, женская сборная Украины получит нового тренера вместо Владимира Пятенко.
