Сборная Украины узнала корзину в жеребьевке Лиги наций

Национальная команда Украины осенью будущего года начнет пятый сезон Лиги наций. В жеребьевке турнира подопечные Сергея Реброва будут во второй корзине, сообщает официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" избегут противостояний со сборными Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Австрии. Из первой же корзины Украине могут выпасть Шотландия, Венгрия, Польша или Израиль. Жеребьевка Лиги наций состоится 12 февраля.

Полный состав корзин Лиги наций 2026/27:

Дивизион А

Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия

Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия

Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия

Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Дивизион В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Дивизион С

Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан

Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения

Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.

Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино

Дивизион D

Корзина 1: Азербайджан, Литва

Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра

Прошлый сезон Лиги наций сборная Украины завершила второй в квартете с Чехией, Грузией и Албанией. В плей-офф за место в Дивизионе A "сине-желтые" уступили национальной команде Бельгии (3:1, 0:3).

Кстати, женская сборная Украины получит нового тренера вместо Владимира Пятенко.

