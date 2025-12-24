iSport.ua
Футбол

Сборная Украины узнала корзину в жеребьевке Лиги наций

"Сине-желтые" продолжат выступления в Дивизионе B.
Сегодня, 13:30       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Национальная команда Украины осенью будущего года начнет пятый сезон Лиги наций. В жеребьевке турнира подопечные Сергея Реброва будут во второй корзине, сообщает официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" избегут противостояний со сборными Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Австрии. Из первой же корзины Украине могут выпасть Шотландия, Венгрия, Польша или Израиль. Жеребьевка Лиги наций состоится 12 февраля.

Полный состав корзин Лиги наций 2026/27:

Дивизион А

  • Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия
  • Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
  • Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
  • Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Дивизион В

  • Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
  • Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
  • Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
  • Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Дивизион С

  • Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
  • Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
  • Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.
  • Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино

Дивизион D

  • Корзина 1: Азербайджан, Литва
  • Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра

Прошлый сезон Лиги наций сборная Украины завершила второй в квартете с Чехией, Грузией и Албанией. В плей-офф за место в Дивизионе A "сине-желтые" уступили национальной команде Бельгии (3:1, 0:3).

Кстати, женская сборная Украины получит нового тренера вместо Владимира Пятенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу уефа

