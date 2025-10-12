Тренер европейской сборной подал в отставку после поражения в принципиальном матче отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович покинул занимаемую должность после неудачного матча в квалификации чемпионата мира-2026.

60-летний специалиста решил уйти в отставку после домашнего поражения со счетом 0:1 от Албании.

Читай также: Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией

"Я поговорил с президентом и генеральным секретарем федерации и предложил свою отставку.

Честно говоря, я не ожидал такого поражения, но беру на себя полную ответственность и считаю, что должен ответить за результат", - приводит слова Стойковича Reuters.

После пяти матчей Сербия с семью очками занимает третье место в своей отборочной группе. Албания идет второй, имея 11 балов и на один сыгранный поединок больше. Лидирует в группе Англия с 15 пунктами.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей квалификации ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!