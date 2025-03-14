Первый выбор Тухеля: Англия огласила состав на стартовые матчи квалификации ЧМ-2026

Английская сборная проведет отборочные поединки с Албанией и Латвией.

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель огласил свой первый состав команды на стартовые матчи квалификации чемпионата мира-2026 против Албании и Латвии.

Как сообщает пресс-служба английской Футбольной ассоциации, впервые вызов в национальную команду получили защитники Ньюкасла Дэн Берн и Арсенала Майлз Льюис-Скелли.

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Также в состав сборной вернулись Джордан Хендерсон, Маркус Рэшфорд и Рис Джеймс.

Состав сборной Англии:

Вратари: Дин Хендерсон (Кристал Пэлас), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рэмсдейл (Саутгемптон), Джеймс Траффорд (Бернли).

Защитники: Дэн Берн, Тино Ливраменто (оба - Ньюкасл), Леви Колвилл, Рис Джеймс (оба - Челси), Марк Геи (Кристал Пэлас), Эзри Конса (Астон Вилла), Майлз Льюис-Скелли (Арсенал), Джарел Куанса (Ливерпуль), Кайл Уокер (Милан, Италия).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Испания), Эберечи Эзе (Кристал Пэлас), Джордан Хендерсон (Аякс, Нидерланды), Кертис Джонс (Ливерпуль), Коул Палмер (Челси), Деклан Райс (Арсенал), Морган Роджерс (Астон Вилла).

Нападающие: Джаррод Боуэн (Вест Хэм), Фил Фоден (Манчестер Сити), Энтони Гордон (Ньюкасл), Гарри Кейн (Бавария, Германия), Маркус Рэшфорд (Астон Вилла), Доминик Соланке (Тоттенхэм).

Отметим, что в рамках отбора к ЧМ-2026 сборная Англии проведет два домашних матча в Лондоне на Уэмбли - 21 марта англичане сыграют с Албанией, а 24 марта встретятся с Латвией.

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