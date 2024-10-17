Бавария сэкономит солидную сумму из-за назначения Тухеля тренером сборной Англии

Томас Тухель приступит к своим обязанностям первого января 2025 года.

Немецкий специалист Томас Тухель официально стал главным тренером сборной Англии. По сообщению beIN SPORTS, Бавария сэкономит около 5,3 миллиона долларов из-за этого назначения.

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Отмечается, что у бывшего наставника мюнхенцев остался еще год контракта с клубом на сумму 10,6 млн, однако из-за назначения в сборную Англии Бавария выплатит всего половину этой суммы.

Напомним, соглашение немецкого специалиста с Футбольной ассоциацией Англии вступит в действие с первого января 2025 года и рассчитано до 2026 года.

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