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Легенда Ливерпуля раскритиковала назначение Тухеля в сборную Англии

Джейми Каррагер не понимает такого решения.
Сегодня, 07:52
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Немецкий специалист Томас Тухель официально возглавил национальную сборную Англии. Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер раскритиковал местную федерацию за такое назначение:

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"Я должен быть абсолютно честным: я не самый патриотический из людей. И дело не только в том, что менеджером сборной Англии должен быть такой-то [тренер]. Я не собираюсь из-за этого терять сон. В Англии блестящий менеджер, и я думаю, что у нее должен быть английский менеджер", - сказал Джейми.

Напомним, Тухель приступит к работе со сборной Англии с первого января 2025 года.

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