Тухель рассказал, почему выбрал сборную Англии

Новоиспеченный наставник сборной Англии Томас Тухель рассказал о причинах своего решения возглавить именно «трех львов».

По словам немецкого специалиста, ему понравилось, то в каком направлении планирует двигаться этот проект.

«Почему я выбрал сборную Англии, а не например Манчестер Юнайтед? Что ж, мне нравится идея, которую предложили в местной ассоциации... и то, как ее представил их генеральный директор Марк Буллингем.

Мне понравилась эта вакансия, поэтому, я выбрал ее, а не потому, что был против других вариантов", - сказал Томас.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Англии прокомментировал назначение Тухеля.

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