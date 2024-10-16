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"Он должен выиграть трофей": Экс-форвард сборной Англии высказался о назначении Тухеля

Алан Ширер сразу требует результатов от немецкого специалиста.
Сегодня, 15:25
Алан Ширер / Getty Images
Алан Ширер / Getty Images

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мыслями о назначении немца Томаса Тухеля на пост главного тренера «трех львов».

По словам экс-футболиста, Тухеля назначили для того, чтобы это поколение английского футбола выиграло что-то на уровне сборных.

"Нам надо выиграть трофей - это так просто. Нам нужен наставник, который сможет привести эту команду к победе на Евро, чемпионате мира или Лиге наций.

Без сомнения, Тухель имеет великолепные достижения, но это будет совершенно новый этап карьеры для него. Это смелый шаг со стороны Футбольной ассоциации Англии, в этом нет сомнений.

Он обязан выиграть трофей, для этого его наняли. В ассоциации увидели, что эта группа игроков является лучшей в Англии за долгое-долгое время", - сказал Ширер в подкасте The Rest Is Football.

Напомним, ранее Томас Тухель поделился эмоциями от назначения [[link_local_link_local]] на пост главного тренера сборной Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Томас Тухель

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