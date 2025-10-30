iSport.ua
Футбол

Балканская сборная получила нового тренера

Команда сохранила шансы выйти на ЧМ-2026.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Велько Паунович / Getty Images
Футбольный союз Сербии определился с наследником Драгана Стойковичем. Велько Паунович стал новым главным тренером сборной Сербии, сообщает официальный сайт организации.

Местный специалист до недавнего времени работал в Ла Лиге. По итогам прошлого сезона Паунович вернул в испанскую элиту Овьедо. Потерял работу тренер после шести поражений в восьми турах со старта сезона.

Сербия борется за путевку на Мундиаль-2026 в группе K отбора. За два тура до финиша квалификации Сербия идет третьей (10 очков). Опережают "орлов" сборные Англии (18 пунктов) и Албании (11). Следующий матч – против англичан 13 ноября.

Напомним, англичанин Грэм Поттер возглавил сборную Швеции вместо датского специалиста Йон-Даля Томассона.

