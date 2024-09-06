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Украина U-21 - Сербия U-21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025 06.09.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция седьмого матча квалификации чемпионата Европы 2025 года.
Сегодня, 10:58
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

В пятницу, 6 сентября, в рамках седьмого тура группового этапа квалификации молодежного чемпионата Европы 2025 года состоится матч между сборными Украины и Сербии.

Команды проведут поединок в группе F, где также участвуют Англия, Северная Ирландия, Люксембург и Азербайджан.

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Матч между Украиной и Сербией пройдет в Риге (Латвия) на стадионе ЛНК Спорта Паркс. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 6 сентября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажут региональные каналы Суспільного, а также официальный YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

К данному поединку команда Унаи Мельгосы подходит в качестве лидера группы F, выиграв все предыдущие матчи. И хотя у Англии тоже 18 очков, представители Туманного Альбиона провели на одну игру больше.

Сербы в свою очередь идут третьими, заработав 10 очков после семи сыгранных туров.

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