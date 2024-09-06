Украина - Албания: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

В субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет первый матч в рамках Лиги наций-2024/25. Ее соперником станет сборная Албании.

Поединок будет сыгран на стадионе Летна в Праге (Чехия) и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Накануне данной встречи главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

Начало мероприятия - 6 сентября в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва

Напомним, что на ISPORT будет доступная онлайн-трансляция матча Лиги наций между сборными Украины и Албании.

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