Провалившаяся Швеция назначила тренера из АПЛ

Бывший наставник Челси будет работать с национальной сборной.
Сегодня, 10:49       Автор: Василий Войтюк

Руководство шведского футбола после провала в первых четырех матчах квалификации на чемпионат мира 2026 года нашло нового главного тренера для национальной сборной.

Им стал английский специалист Грэм Поттер.

Соглашение будет действовать в течение текущего квалификационного периода (осталось два матча против Швейцарии и Словении в ноябре, а также матчи плей-офф в марте). В случае успеха и выхода на чемпионат мира, контракт будет автоматически продлен. 

Турнирная таблица группы В

  1. Швейцария - 10 очков
  2. Косово - 7
  3. Словения - 3
  4. Швеция - 1

Чтобы выйти в плей-офф через группу, Швеции необходимо обыграть Швейцарию и Словению, и чтобы в параллельных матчах Косово уступили тем же командам. Кроме того, шведы могу выйти в плей-офф, как победитель группы Лиги наций.

"Я поражен этой задачей, но в то же время невероятно вдохновлен. В Швеции есть фантастические игроки. Моя задача состоит в создании условий, чтобы мы как команда выступили на самом высоком уровне и вывели Швецию на Чемпионат мира следующим летом", – цитирует Грэма Поттера официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Читай также: Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?

50-летний англичанин долгое время работал в Швеции, возглавляя местный Эстерсунд (2011-2018) и выводя его в еврокубки. Позже он работал в Англии в Суонси Сити, Брайтоне, Челси и Вест Хэме.

