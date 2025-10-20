Провалившаяся Швеция назначила тренера из АПЛ

Руководство шведского футбола после провала в первых четырех матчах квалификации на чемпионат мира 2026 года нашло нового главного тренера для национальной сборной.

Им стал английский специалист Грэм Поттер.

Соглашение будет действовать в течение текущего квалификационного периода (осталось два матча против Швейцарии и Словении в ноябре, а также матчи плей-офф в марте). В случае успеха и выхода на чемпионат мира, контракт будет автоматически продлен.

Турнирная таблица группы В

Швейцария - 10 очков Косово - 7 Словения - 3 Швеция - 1

Чтобы выйти в плей-офф через группу, Швеции необходимо обыграть Швейцарию и Словению, и чтобы в параллельных матчах Косово уступили тем же командам. Кроме того, шведы могу выйти в плей-офф, как победитель группы Лиги наций.

"Я поражен этой задачей, но в то же время невероятно вдохновлен. В Швеции есть фантастические игроки. Моя задача состоит в создании условий, чтобы мы как команда выступили на самом высоком уровне и вывели Швецию на Чемпионат мира следующим летом", – цитирует Грэма Поттера официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Читай также: Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?

50-летний англичанин долгое время работал в Швеции, возглавляя местный Эстерсунд (2011-2018) и выводя его в еврокубки. Позже он работал в Англии в Суонси Сити, Брайтоне, Челси и Вест Хэме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!