Исландия обнародовала заявку на матчи отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном и Украиной

К предстоящим поединкам квалификации будут готовиться 24 исполнителя.

Сборная Исландии объявила заявку на заключительные матчи группового этапа квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана и Украины.

Об этом сообщает официальный сайт исландской Федерации футбола.

Главный тренер национальной команды Арнар Гуннлаугссон вызвал в сборную 24 игрока.

Состав сборной Исландии:

Вратари : Элиас-Рафн Олафссон (Митьюлланн, Дания), Гакон Вальдимарссон (Брентфорд, Англия), Антон Эйнарссон (Брейдаблик).

Логи Томассон (Самсунспор, Турция), Даниэль Гретарссон (Сеннерьюске, Дания), Гьордур Магнуссон (Левадиакос, Греция), Сверрир Ингасон (Панатинаикос, Греция), Виктор Пальссон (Хорсенс, Дания).

Арон Гуннарссон (Аль-Гарафа, Катар), Бьярки Бьяркасон (Венеция, Италия), Гисли Тордарсон (Лех, Польша), Исак Йоханнессон (Кельн, Германия), Андри Бальдурссон (Касымпаша, Турция), Стефан Тордарсон (Престон, Англия), Кристиан Глинссон (Твенте, Нидерланды), Йоханн Гудмундссон (Аль-Дафра, ОАЭ), Гакон Гаральдссон (Лилль, Франция), Йон Торстейнссон (Герта, Германия), Микаэль Эллертссон (Дженоа, Италия), Микаэль Андерсон (Юргорден, Швеция).

Бриньоульфюр Виллумссон (Гронинген, Нидерланды), Андри Гудйонсен (Блэкберн, Англия), Даниэль Гудйонсен (Мальме, Швеция), Альберт Гудмундссон (Фиорентина, Италия).

Напомним, что Исландия 13 ноября встретится с Азербайджаном, а 16 ноября сыграет с Украиной.

Ранее сообщалось, что сборная Франции также представила свою заявку на матчи отбора ЧМ-2026 с Украиной и Азербайджаном.

