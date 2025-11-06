iSport.ua
Исландия обнародовала заявку на матчи отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном и Украиной

К предстоящим поединкам квалификации будут готовиться 24 исполнителя.
Вчера, 19:48
Сборная Исландии / Getty Images
Сборная Исландии / Getty Images

Сборная Исландии объявила заявку на заключительные матчи группового этапа квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана и Украины.

Об этом сообщает официальный сайт исландской Федерации футбола.

Читай также: Известно, кого вызвал Ребров на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2026

Главный тренер национальной команды Арнар Гуннлаугссон вызвал в сборную 24 игрока.

Состав сборной Исландии:

  • Вратари: Элиас-Рафн Олафссон (Митьюлланн, Дания), Гакон Вальдимарссон (Брентфорд, Англия), Антон Эйнарссон (Брейдаблик).
  • Защитники: Логи Томассон (Самсунспор, Турция), Даниэль Гретарссон (Сеннерьюске, Дания), Гьордур Магнуссон (Левадиакос, Греция), Сверрир Ингасон (Панатинаикос, Греция), Виктор Пальссон (Хорсенс, Дания).
  • Полузащитники: Арон Гуннарссон (Аль-Гарафа, Катар), Бьярки Бьяркасон (Венеция, Италия), Гисли Тордарсон (Лех, Польша), Исак Йоханнессон (Кельн, Германия), Андри Бальдурссон (Касымпаша, Турция), Стефан Тордарсон (Престон, Англия), Кристиан Глинссон (Твенте, Нидерланды), Йоханн Гудмундссон (Аль-Дафра, ОАЭ), Гакон Гаральдссон (Лилль, Франция), Йон Торстейнссон (Герта, Германия), Микаэль Эллертссон (Дженоа, Италия), Микаэль Андерсон (Юргорден, Швеция).
  • Нападающие: Бриньоульфюр Виллумссон (Гронинген, Нидерланды), Андри Гудйонсен (Блэкберн, Англия), Даниэль Гудйонсен (Мальме, Швеция), Альберт Гудмундссон (Фиорентина, Италия).

Напомним, что Исландия 13 ноября встретится с Азербайджаном, а 16 ноября сыграет с Украиной.

Ранее сообщалось, что сборная Франции также представила свою заявку на матчи отбора ЧМ-2026 с Украиной и Азербайджаном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Азербайджана сборная Исландии

