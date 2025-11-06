Довбик ассистом приложился к победе над Рейнджерс

"Волки" оформили выездную победу в 4-м туре основного раунда Лиги Европы. Шотландский Рейнджерс римляне огорчили дважды еще до перерыва.

В первом случае Роми помог стандарт. Суле замкнул дальнюю штангу после затяжного розыгрыша штрафной. А на 36-й минуте Довбик на входе в штрафную сбросил под удар Пеллегрини, а тот нанес удар в угол "на технику".

Больше команды не забивали. "Волки" Джан Пьеро Гасперини с двумя победами в активе поднялись в середину сводной турнирной таблицы Лиги Европы. Рома набрала 6 очков.

Артем Довбик провел на поле 86 минут. Статистика украинца в нынешнем сезоне – 13 матчей во всех турнирах, в которых он оформил 2 гола и 2 ассиста.

Статистика матча Рейнджерс – Рома 4-го тура Лиги Европы

Рейнджерс – Рома – 0:2

Голы: Суле, 13, Пеллегрини, 36

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 2.03

Владение мячом: 40 % - 60 %

Удары: 11 - 14

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 2 - 6

Фолы: 11 - 17

