iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик ассистом приложился к победе над Рейнджерс

Украинец вышел в старте Ромы.
Вчера, 23:53       Автор: Антон Федорцив
Артем Довбик (слева) / Getty Images
Артем Довбик (слева) / Getty Images

"Волки" оформили выездную победу в 4-м туре основного раунда Лиги Европы. Шотландский Рейнджерс римляне огорчили дважды еще до перерыва.

В первом случае Роми помог стандарт. Суле замкнул дальнюю штангу после затяжного розыгрыша штрафной. А на 36-й минуте Довбик на входе в штрафную сбросил под удар Пеллегрини, а тот нанес удар в угол "на технику".

Больше команды не забивали. "Волки" Джан Пьеро Гасперини с двумя победами в активе поднялись в середину сводной турнирной таблицы Лиги Европы. Рома набрала 6 очков.

Артем Довбик провел на поле 86 минут. Статистика украинца в нынешнем сезоне – 13 матчей во всех турнирах, в которых он оформил 2 гола и 2 ассиста.

Статистика матча Рейнджерс – Рома 4-го тура Лиги Европы

Рейнджерс – Рома – 0:2
Голы: Суле, 13, Пеллегрини, 36

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 2.03
Владение мячом: 40 % - 60 %
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 2 - 6
Фолы: 11 - 17

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома рейнджерс артем довбик

Статьи по теме

Лидер Ромы снова оказался в лазарете Лидер Ромы снова оказался в лазарете
Довбик лишился очередного конкурента Довбик лишился очередного конкурента
Всего одно касание. Неудачный выход Довбика в игре с Миланом Всего одно касание. Неудачный выход Довбика в игре с Миланом
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK