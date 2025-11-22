iSport.ua
Лидер Наполи заинтересовал топ-клубы Англии

МакТоминей на прицеле английских грандов.
Сегодня, 11:16       Автор: Валентина Чорноштан
Скотт МакТоминей / Getty Images
Скотт МакТоминей / Getty Images

Шотландский полузащитник Скотт МакТоминей может вернуться в чемпионат Англии.

За игроком Наполи следят Арсенал, Тоттенхэм, Эвертон и Манчестер Юнайтед, сообщает Transfer News Live.

Отмечается, что 28-летний полузащитник не прочь вернуться в АПЛ. Напомним, что шотландец является воспитанником Манчестер Юнайтед. Он находился в структуре клуба с 2013 по 2024 год.

В этом сезоне за Наполи он провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Добавим, что Арсенал, который заинтересован полузащитником, накануне потерял ключевого защитника.

