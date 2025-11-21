Арсенал потерял на неопределенный срок ключевого защитника

Защитник Арсенала Габриэл Магальяэс получил травму в товарищеском матче сборной Бразилии с Сенегалом.

Как сообщил главный тренер "канониров", на восстановление 27-летнему футболисту потребуется несколько недель.

Читай также: Арсенал и Сака приняли неожиданное решение о сотрудничестве

"К сожалению, Габи получил травму в сборной Бразилии и выбыл на несколько недель. Нам нужно сделать еще одно сканирование в следующую среду, и тогда мы, вероятно, будем знать более точные сроки, чем сейчас.

Это, безусловно, удар, потому что он наш лидер в обороне, и, на мой взгляд, это никогда не бывает позитивным. Хорошо, что у нас есть отличные варианты, и нам нужно сейчас же собраться и выполнить свою работу", - приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Габриэл провел за Арсенал во всех турнирах 17 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий Арсенала заинтересовал грандов Серии A.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!