"Я же говорил, что я лучший в мире": Шакур оценил уверенную победу над Теофимо

Новый чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон прокомментировал свою победу над Теофимо Лопесом.

Американский боксер разгромил своего соотечественника со счетом 119:109 трижды и отобрал у него титул, покорив уже четвертый для себя дивизион.

"Я разорвал его. Я сделал то, что должен был сделать. Это искусство бокса - бить и не позволить ударить себя, разрывать соперников на части. Я могу победить любого из этих парней. Мне лишь нужно настроиться на это. Я же говорил вам, что я лучший боец в мире, я и дальше так считаю.

Я смотрел записи боев Лопеса и знал, что мой джеб его убьет. Перед боем я всем говорил, что они увидят, что у меня лучший джеб в боксе. Я видел его слабые стороны и воспользовался ими. Мне кажется, что я был более сильным бойцом. Я был быстрее, умнее, резче.

Я ценю Тео за эту возможность. Он один из лучших бойцов, с которыми я когда-либо дрался, но я сделал то, что должен был сделать", - приводит слова Стивенсона Bad Left Hook.

Напомним, что в рамках этого вечера бокса Кишон Дэвис также одержал досрочную победу над Джемейном Ортисом.

