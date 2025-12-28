iSport.ua
Тренер Эвертона сделал заявление о будущем Миколенко

Наставник "ирисок" поделился мнением об украинском защитнике, контракт которого подходит к концу.
Сегодня, 12:52       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images
Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес высказался о будущем в команде украинского защитника Виталия Миколенко.

Наставник "ирисок" сообщил, что клуб ведет переговоры с 26-летним украинцем о продлении контракта, и выразил надежду, что он останется в составе.

Читай также: Оценка Миколенко в матче Эвертон - Бернли

"Мы ведем переговоры с Миколенко. Они продолжаются уже определенное время, и мы делаем гораздо больше вещей за кулисами. Мы не выходим и не обсуждаем их постоянно, но многие процессы продолжаются уже достаточно долго. Надеюсь, что мы найдем решение скорее раньше, чем позже.

В этом году он уверенно действовал против многих фланговых игроков. Сейчас в Премьер-лиге есть много действительно сильных крайков - зрелищных вингеров, если вернуться к этому определению. Я думаю, он показал себя достаточно хорошо, поэтому надеюсь, мы сможем его удержать", - приводит слова Мойеса Liverpool Echo.

Действующий контракт Миколенко с Эвертоном заканчивается в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне украинец сыграл за Эвертон 16 поединков во всех турнирах без результативных действий.

Напомним, накануне Миколенко провел свой юбилейный матч в английской Премьер-лиге.

