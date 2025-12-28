Оценка Миколенко в матче Эвертон - Бернли

Без голов, но с моментами.

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура АПЛ Эвертон – Бернли.

Украинский защитник в составе Эвертона Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями. Впрочем, это не помешало ему получить хорошую оценку за игру.

За матч Миколенко 65 раз коснулся мяча, не нанес ни одного удара по воротам, создал 3 момента, отдал 33 точные передачи из 42 попыток (79%), совершил 1 неудачную попытку дриблинга, выиграл 2 дуэли из 8 (25%), выполнил 1 отбор, сделал 7 выносов и 3 подбора, один раз был обыгран и допустил 20 потерь мяча.

Статистический портал Sofascore оценил действия украинца в 6,7 балла, а WhoScored — в 6,9 балла, что является восьмой и седьмой по величине оценкой среди игроков Эвертона соответственно.

К слову, узнать, как прошел матч "ирисок" против Бернли, можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!