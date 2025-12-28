iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Миколенко в матче Эвертон - Бернли

Без голов, но с моментами.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура АПЛ Эвертон – Бернли.

Украинский защитник в составе Эвертона Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями. Впрочем, это не помешало ему получить хорошую оценку за игру.

За матч Миколенко 65 раз коснулся мяча, не нанес ни одного удара по воротам, создал 3 момента, отдал 33 точные передачи из 42 попыток (79%), совершил 1 неудачную попытку дриблинга, выиграл 2 дуэли из 8 (25%), выполнил 1 отбор, сделал 7 выносов и 3 подбора, один раз был обыгран и допустил 20 потерь мяча.

Статистический портал Sofascore оценил действия украинца в 6,7 балла, а WhoScored — в 6,9 балла, что является восьмой и седьмой по величине оценкой среди игроков Эвертона соответственно.

К слову, узнать, как прошел матч "ирисок" против Бернли, можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

Статьи по теме

Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ
Бернли не смог взломать оборону Эвертона с Миколенком, а Ярмолюк отдал ассист против Борнмута Бернли не смог взломать оборону Эвертона с Миколенком, а Ярмолюк отдал ассист против Борнмута
Миколенко добрался до юбилейной отметки Миколенко добрался до юбилейной отметки
Назван фаворит на подписание Довбика в январе Назван фаворит на подписание Довбика в январе

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

НБА10:02
Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона
Другие страны09:42
Спортивный директор Аль-Иттихада допустил трансфер звезды Реала в саудовскую лигу
НХЛ09:11
НХЛ: Баффало обыграло Бостон, Миннесота выиграла у Виннипега
НБА08:46
НБА: Юта с Михайлюком победила Сан-Антонио, а Милуоки обыграл Чикаго
ММА08:21
Макгрегор - о возможном бое с Полом: Там было очень выгодное предложение
Европа08:02
Ювентус и Интер ведут переговоры по хавбеку
Европа07:46
Барселона присматривается к двум защитникам из Бундеслиги
Европа07:24
Оценка Миколенко в матче Эвертон - Бернли
Европа07:09
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Кубок африканских наций-2025: Сенегал и ДР Конго разошлись ничьей, Нигерия вырвала победу у Туниса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK