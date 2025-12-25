Бавария отыскала бриллиант в трясине Англии

Защитник валлийского Кардиффа Дилан Лоулор попал в сферу интересов мюнхенской Баварии. Немецкий гранд мониторит 19-летнего центрбека, сообщает talkSPORT.

Главным промоутером вундеркинда стал Крейг Беллами. Наставник сборной Уэльса играл и тренировал вместе с Венсаном Компани и призвал обратить внимание на Лоулора. Валлиец только в феврале дебютировал на взрослом уровне.

В нынешнем сезоне Лоулор провел 21 матч во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. Центрбек стал ведущим исполнителем лидера английской Лиги 1. Конкуренцию Баварии могут составить неназванные клубы АПЛ.

К слову, английский Манчестер Сити готов продать таланта в случае покупки нападающего Антуана Семеньо.

