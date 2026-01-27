Бавария предложила контракт финалисту ЧМ-2022

Защитник Дайо Упамекано получил возможность продолжить выступления в мюнхенской Баварии. Немецкий гранд стремится сохранить центрбека, сообщает Sport Bild.

"Ротен" готовы платить французу 20 млн евро в год. Кроме того, Бавария заложит в контракте Упамекано клаусулу в размере 65 млн. Действующий договор защитника рассчитан до лета.

Интерес к Упамекано проявили мадридский Реал, английский Ливерпуль, французский ПСЖ. Центрбек может вести переговоры с другими клубами. Чтобы не потерять его бесплатно, Бавария готова дать 20 млн подъемных.

Напомним, ранее Бавария начала переговоры с форвардом Харри Кейном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!