Бавария предложила контракт финалисту ЧМ-2022

"Ротен" сделали щедрое предложение.
Вчера, 22:40       Автор: Антон Федорцив
Дайо Упамекано / Getty Images
Защитник Дайо Упамекано получил возможность продолжить выступления в мюнхенской Баварии. Немецкий гранд стремится сохранить центрбека, сообщает Sport Bild.

"Ротен" готовы платить французу 20 млн евро в год. Кроме того, Бавария заложит в контракте Упамекано клаусулу в размере 65 млн. Действующий договор защитника рассчитан до лета.

Интерес к Упамекано проявили мадридский Реал, английский Ливерпуль, французский ПСЖ. Центрбек может вести переговоры с другими клубами. Чтобы не потерять его бесплатно, Бавария готова дать 20 млн подъемных.

Напомним, ранее Бавария начала переговоры с форвардом Харри Кейном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Дайо Упамекано

