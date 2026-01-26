iSport.ua
Бавария начала переговоры о продлении контракта со своим ключевым форвардом

Гарри Кейн продолжит выступать в Бундеслиге.
Сегодня, 17:43       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Мюнхенская Бавария официально начала переговоры о продлении контракта с Гарри Кейном.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на заявление спортивного директора мюнхенцев Макса Эберля.

"Мы ведём переговоры с Гарри", - приводит слова Эберля журналист на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что новый контракт предполагает срок действия до 2028 или 2029 года. Нынешнее соглашение англичанина с немецким клубом рассчитано до 2027 года.

К слову, Фулхэм договорился о трансфере норвежца из Манчестер Сити.

