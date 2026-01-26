Бавария начала переговоры о продлении контракта со своим ключевым форвардом

Мюнхенская Бавария официально начала переговоры о продлении контракта с Гарри Кейном.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на заявление спортивного директора мюнхенцев Макса Эберля.

"Мы ведём переговоры с Гарри", - приводит слова Эберля журналист на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что новый контракт предполагает срок действия до 2028 или 2029 года. Нынешнее соглашение англичанина с немецким клубом рассчитано до 2027 года.

