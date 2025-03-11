НБА: Бостон победил Юту с Михайлюком, Лейкерс с Ленем проиграли Бруклину
В ночь на вторник, 11 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 12 матчей.
Результаты матчей НБА за 10 марта
Торонто – Вашингтон 119:104 (33:33, 26:27, 34:19, 26:25)
Торонто: Куикли (15 + 6 передач), Барнс (14 + 13 подборов), Барретт (14 + 10 подборов + 8 передач), О. Робинсон (13 + 11 подборов), Роден (11) – старт; Лоусон (32 + 12 подборов), Шэд (8), Каслтон (7 + 9 подборов), Бэттл (5), Темпл (0).
Вашингтон: Пул (16), Сарр (16 + 11 подборов), Джордж (13 + 5 блок-шотов), Кэррингтон (5), Кулибали (4) – старт; Вукчевич (15 + 7 подборов), Кисперт (13), Шэмпени (6 + 9 подборов), Мартин (5), Гилл (5), Тор (3), Джонсон (3 + 6 передач).
Атланта – Филадельфия 132:123 (33:31, 33:26, 31:23, 35:43)
Атланта: Дэниэлс (25 + 9 передач), Рисаше (22 + 8 подборов), Оконгву (15), Гуйе (14 + 7 подборов), Уоллес (7 + 6 передач) – старт; Мэнн (19), Ньянг (18), Крейчи (8), Капела (4 + 9 подборов).
Филадельфия: Граймс (35 + 7 подборов), Батлер (11 + 6 передач), Уокер (11), Ябуселе (7), Эдвардс (6) – старт; Каунсил (19), Даутин (17), Бона (12), Риз (5).
Майами – Шарлотт 102:105 (34:21, 24:31, 19:21, 25:32)
Майами: Адебайо (23 + 14 подборов + 8 передач), Хирро (21), Уиггинс (19 + 7 подборов), Митчелл (7), Уэйр (2) – старт; Д. Робинсон (14), Хайсмит (7), Хакес (5), Розир (4), Андерсон (0), Ларссон (0).
Шарлотт: Бриджес (35), Уильямс (24 + 10 подборов), Болл (15 + 10 передач), Джеффрис (8), Грин (3) – старт; Нуркич (6), Флинн (5), Смит (4), Мур (3), Диабате (2), Сет Карри (0).
Бостон – Юта 114:108 (25:24, 28:23, 37:22, 24:39)
Бостон: Хаузер (33), Браун (26 + 8 подборов + 7 передач), Уайт (18 + 10 передач), Холидэй (10), Корнет (5 + 8 подборов) – старт; Кета (8 + 8 подборов), Притчард (8), Крэйг (6), Шайерман (0).
Юта: Коллинз (28 + 10 подборов), Секстон (16 + 13 передач + 6 потерь), Кесслер (11 + 10 подборов), Коллиер (8), Джузэнг (4) – старт; Сенсабо (22), Михайлюк (8), Филиповски (6), Уильямс (5), Мартин (0).
Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 22 минуты 48 секунд, за которые набрал восемь очков, совершил четыре подбора и сделал две передачи при одном фоле и одной потере.
Бруклин – Лейкерс 111:108 (16:28, 32:19, 33:32, 30:29)
Бруклин: Джонсон (18), К. Джонсон (18 + 7 подборов), Клэкстон (12), Расселл (8 + 7 передач), З. Уильямс (7 + 9 подборов) – старт; Клауни (19), Мартин (14), Шарп (8 + 7 подборов), Уилсон (4), Бикман (3).
Лейкерс: Винсент (24), Дончич (22 + 12 подборов + 12 передач + 5 потерь), Кнехт (19), Ривз (17 + 8 подборов + 10 передач), Лень (0) – старт; Гудвин (17 + 8 подборов), Вандербилт (7), Джемисон (2), Милтон (0).
Украинец Алесей Лень вышел на матч в старте и провел на паркете 13 минут 19 секунд. За это время очков он не набрал, совершил два подбора и один блок-шот, отдал две передачи при трех фолах и одной потере.
Оклахома-Сити – Денвер 127:140 (32:34, 41:33, 26:34, 28:39)
Оклахома-Сити: Дорт (26 + 7 подборов), Гилджес-Александер (25 + 7 передач), Хартенштайн (20 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (12 + 6 передач), Холмгрен (8) – старт; Карузо (13), Уоллес (12 + 8 передач), Уиггинс (8), Джо (3), Джейлин Уильямс (0), Джонс (0), Дженг (0).
Денвер: Йокич (35 + 18 подборов + 8 передач), Дж. Мюррэй (34 + 6 передач), Портер (17), Уэстбрук (16 + 7 передач), К. Браун (14) – старт; Уотсон (16), Пикетт (8), Ннаджи (0).
Чикаго – Индиана 121:103 (27:27, 40:21, 27:25, 27:30)
Чикаго: Уайт (29 + 7 подборов), Гидди (29 + 10 подборов), Джонс (8 + 8 передач), Бузелис (8), Коллинз (7 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Хертер (13), Вучевич (11 + 11 подборов), Филлипс (9), Картер (5), Уильямс (2), Терри (0), Хортон-Такер (0).
Индиана: Тернер (15), Сиакам (13), Несмит (9), Нембхард (8), Матурин (5) – старт; Шеппард (12), Топпин (10), Уокер (6), Макконнелл (6), Брэдли (6), Джексон (5), Ферфи (4 + 8 подборов), Деннис (2), Брайант (2), Джонсон (0).
Мемфис – Финикс 120:118 (26:34, 31:25, 38:31, 25:28)
Мемфис: Морэнт (29 + 12 передач + 5 потерь), Джексон (14), Хафф (14), Бэйн (10 + 7 подборов), Уэллс (2) – старт; Спенсер (16), Стивенс (13), Пиппен (13), Бэгли (9), Кончар (0).
Финикс: Дюрант (35), Букер (26 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джонс (12 + 7 передач), Ричардс (10 + 12 подборов), Бол (7) – старт; Пламли (10 + 8 подборов), Аллен (9), О'Нил (9), Гиллеспи (0), Данн (0).
Хьюстон – Орландо 97:84 (23:19, 28:27, 24:16, 22:22)
Хьюстон: Смит (20 + 7 подборов), Брукс (17), Грин (15 + 7 подборов + 8 передач), Шенгюн (14 + 14 подборов + 6 потерь), Исон (6 + 7 подборов) – старт; Адамс (11 + 17 подборов), Грин (9), А. Холидэй (5), Тэйт (0), Уильямс (0), Лэндейл (0), Уитмор (0).
Орландо: Банкеро (25), Ф. Вагнер (15 + 7 подборов), Энтони (9), Картер (8 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Айзек (8), Хьюстан (5), Битадзе (4), Куин (4), Г. Харрис (3), Блэк (3), Ховард (0), да Силва (0).
Сан-Антонио – Даллас 129:133 (34:28, 29:32, 38:41, 28:32)
Сан-Антонио: Барнс (29 + 8 подборов), Васселл (24), Фокс (14 + 8 передач), Пол (6 + 9 передач), Бийомбо (3) – старт; К. Джонсон (28), Касл (14 + 6 передач), Шэмпени (5), Уэсли (3), Мамукелашвили (3).
Даллас: Томпсон (26), Маршалл (23 + 5 потерь), Эдвардс (22 + 11 подборов), Кристи (12), Экзам (10) – старт; Динуидди (28 + 7 подборов + 6 передач), Пауэлл (9), Калеб Мартин (3).
Голден Стэйт – Портленд 130:120 (35:27, 33:22, 34:43, 28:28)
Голден Стэйт: Карри (24), Муди (20), Батлер (15 + 10 подборов + 10 передач), Пост (11 + 7 подборов), Др. Грин (4 + 7 передач) – старт; Пэйтон II (26), Хилд (20 + 7 передач), Луни (6), Сантос (4).
Портленд: Авдия (34 + 16 подборов + 6 передач + 6 потерь), Саймонс (32), Клинган (15 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Шарп (9 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Камара (7) – старт; Хендерсон (12), Уокер (9), Рит (2), Бэнтон (0).
Сакраменто – Нью-Йорк 104:133 (22:37, 29:29, 26:37, 27:30)
Сакраменто: Монк (21), Лавин (17 + 5 потерь), Дерозан (11), Валанчюнас (10 + 13 подборов), Мюррэй (9) – старт; Джонс (12), Эллис (9), Кроуфорд (5), Картер (3), Лайлс (3), Фульц (2), Джонс (2), Макдермотт (0), Лабиссьер (0).
Нью-Йорк: Таунс (26 + 9 подборов), Ануноби (24 + 7 подборов + 8 передач), Макбрайд (21 + 7 передач), Харт (18), Бриджес (15 + 8 передач) – старт; Шэмет (13), Пэйн (6), Райт (3), Боучэмп (3), Робинсон (2), Ачиува (2), Колек (0), Уотсон (0).
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