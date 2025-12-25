Барселона намерена выиграть гонку за защитника Ноттингема

Мурилло станет целью номер один для каталонцев.

Барселона обозначила Мурилло в качестве главной цели на ближайшие трансферные окна, утверждает Diario Sport.

23-летний защитник Ноттингема привлекает внимание не только каталонцев, потому клубу придется поспешить.

Бразилец пока открыто не комметировал свое будущее, однако всем очевидно, что он уже перерос Ноттингем.

Представители каталонцев уже общались с игроком, есть даже небольшая возможность трансфера в январе. Однако, скорее всего, Барселона поборется с другими грандами за игрока уже летом.

В текущем сезоне Мурилло сыграл 16 матчей, отличившись одним голом.

