iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона намерена выиграть гонку за защитника Ноттингема

Мурилло станет целью номер один для каталонцев.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Мурилло / Getty Images
Мурилло / Getty Images

Барселона обозначила Мурилло в качестве главной цели на ближайшие трансферные окна, утверждает Diario Sport.

23-летний защитник Ноттингема привлекает внимание не только каталонцев, потому клубу придется поспешить.

Бразилец пока открыто не комметировал свое будущее, однако всем очевидно, что он уже перерос Ноттингем. 

Представители каталонцев уже общались с игроком, есть даже небольшая возможность трансфера в январе. Однако, скорее всего, Барселона поборется с другими грандами за игрока уже летом.

В текущем сезоне Мурилло сыграл 16 матчей, отличившись одним голом.

Ранее также сообщалось, что клуб также определился с будущим Рэшфорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мурильо

Статьи по теме

Бавария сразится с Челси за звезду АПЛ Бавария сразится с Челси за звезду АПЛ
Очередной претендент на премию Пушкаша: шедевральный гол защитника Интера Очередной претендент на премию Пушкаша: шедевральный гол защитника Интера
Милан рассмешил обладателя Кубка Бразилии отступными за голкипера Милан рассмешил обладателя Кубка Бразилии отступными за голкипера
Салах снова проигнорировал критику от мусульман Салах снова проигнорировал критику от мусульман

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Алжир и Кот-д'Ивуар стартуют на КАН
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: b1t в четвертый раз попал в список
просмотров

Последние новости

Европа19:57
Милан рассмешил обладателя Кубка Бразилии отступными за голкипера
Европа19:20
Салах снова проигнорировал критику от мусульман
Европа19:19
Рома сделала первое предложение за нападающего Атлетико
Европа18:30
Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге
Европа18:25
Барселона намерена выиграть гонку за защитника Ноттингема
Европа17:49
Бавария отыскала бриллиант в трясине Англии
Европа17:48
Ювентус может вернуть в Италию хавбека национальной сборной
Европа17:18
Барселона решила поддержать травмированного новым контрактом
Украина16:48
Бывшего главу УАФ объявили в розыск
Другие страны16:15
Вингер сборной Нигерии - о КАН: Один из лучших турниров в мире
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK