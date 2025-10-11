Бавария сразится с Челси за звезду АПЛ

Мюнхенская Бавария нашла потенциального новичка в чемпионате Англии. Центрбек Ноттингема Мурильо попал на радар немецкого гранда, сообщает Sport Bild.

Форест стремится получить за защитника 55 млн евро. Для покупки Мурильо Баварии придется продать несколько исполнителей. Конкуренцию чемпиону Германии составит лондонский Челси.

В нынешнем сезоне Мурильо провел 5 матчей во всех турнирах. Весной он дебютировал в составе сборной Бразилии. Контракт центрбека с "лесниками" действует до лета 2029 года.

Параллельно Бавария проявилась интерес к хавбеку Бруну Фернандешу из английского Манчестер Юнайтед.

