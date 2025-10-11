iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария сразится с Челси за звезду АПЛ

"Ротен" стремятся усилить линию обороны.
Вчера, 14:55       Автор: Антон Федорцив
Мурильо / Getty Images
Мурильо / Getty Images

Мюнхенская Бавария нашла потенциального новичка в чемпионате Англии. Центрбек Ноттингема Мурильо попал на радар немецкого гранда, сообщает Sport Bild.

Форест стремится получить за защитника 55 млн евро. Для покупки Мурильо Баварии придется продать несколько исполнителей. Конкуренцию чемпиону Германии составит лондонский Челси.

В нынешнем сезоне Мурильо провел 5 матчей во всех турнирах. Весной он дебютировал в составе сборной Бразилии. Контракт центрбека с "лесниками" действует до лета 2029 года.

Параллельно Бавария проявилась интерес к хавбеку Бруну Фернандешу из английского Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бавария мурильо Ноттингем Форест

Статьи по теме

Бавария обратила внимание на звезду МЮ Бавария обратила внимание на звезду МЮ
Палмер зарегистрировал собственную торговую марку Палмер зарегистрировал собственную торговую марку
Тухель заменил капитана Челси талантом Манчестер Сити Тухель заменил капитана Челси талантом Манчестер Сити
Кейн установил исторический рекорд в Бундеслиге Кейн установил исторический рекорд в Бундеслиге

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:50
Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии
ЧМ-202600:11
Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией
Вчера, 23:40
Бокс23:40
Бокс: расписание боев
Бокс23:35
Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде
Европа23:12
Топ-клуб из Франции объявил о назначении нового тренера
Украина22:39
Первый домашний матч Нико-Баскета в Суперлиге собрал 1500 зрителей
Украина22:05
Суперлига: Соколы победили Кривбасс, Мавпы одолели Нико-Баскет, Киев-Баскет переиграл Старый Луцк
Бокс21:55
Постол одолел испанского соперника, завоевав пояс IBO International
ЧМ-202621:20
Холанд дважды подряд не реализовал пенальти, но оформил хет-трик против Израиля
ЧМ-202620:28
УАФ подтвердила, что Судаков покинул расположение сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK