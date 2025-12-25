Бывшего главу УАФ объявили в розыск

Андрей Павелко появился в списке лиц, которые скрываются от власти.

Бывший президет УАФ Андрей Павелко теперь официальнно находится в розыске.

Как указано на сайте МВД, Павелко исчез 5 ноября 2025 года и с тех пор скрывается от представителей суда.

Напомним, что в октябре бывшему функционеру было предъявлено обвинении в хищении государственных средств. По данным расследования, Павелко присвоил себе около 9 млн евро, который УЕФА передавал для УАФ.

Суммарно, согласно обвинениям, махинации бывшего главы УАФ нанесли ущерб в почти 2 млрд евро.

В декабре Павелко был отпущен под домашний арест и 23 декабря появилась информация, что экс-глава сбежал из страны, пользуясь поддельной справкой об инвалидности.

