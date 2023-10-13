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Павелко проиграл судебное дело против журналиста

Чиновник имеет право на апелляцию.
Вчера, 23:15
Андрей Павелко / Getty Images
Андрей Павелко / Getty Images

Деснянский суд Киева не нашел доказательств вины журналиста Константина Андриюка.

Напомним, в феврале 2023 года Павелко обвинил журналиста в клевете относительно него самого и других членов УАФ. Интересно, какая именно информация оказалась недостоверной в иске не указывалось.

Отметим, что Андриюк предоставил информацию о коррупции и неадекватно выскоих зарплатах чиновников УАФ.

Теперь Павелко имеет 30 дней, чтобы подать апелляцию. Однако, стоит сказать, что что ранее суд уже отклонил две апелляции чиновника в других делах.

Напомним, что сегодня также прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины.

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