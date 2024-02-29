Андрей Павелко освобожден из-под стражи

Бывший президент УАФ Андрей Павелко вышел на свободу.

Как сообщил Игорь Бурбас, Апелляционный суд города Львова удовлетворил ходатайство функционера и его освободили из-под стражи.

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“Андрей Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд города Львова с энной попытки удовлетворил его ходатайство и освободил из-под стражи. Перевыборы в УАФ прошли успешно, так что никакой угрозы следствию он собой больше не представляет. Так получается?".

16 июня прошлого года суд отправил Павелко в СИЗО на 60 суток, но срок несколько раз продлевали. Против него открыли дело о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Напомним, 25 января УАФ возглавил Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что сына Шевченко внесли в резервный список сборной Украины.

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