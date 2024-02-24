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Шевченко: Ровно два года назад мир почувствовал боль Украины

Легенда украинского футбола обратился к мировому сообществу и согражданам.
Сегодня, 13:45
Андрей Шевченко / УАФ
Андрей Шевченко / УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко записал видеообращение в день годовщины с момента полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Ровно два года назад мы проснулись от страшных новостей. Тогда весь мир вздрогнул от наглости врага и почувствовал боль Украины. С того дня и по сегодня мир видит нашу несокрушимость и борьбу.

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Тысячи представителей футбольной семьи присоединились к рядам ВСУ. Они борются за наше будущее вместе с другими защитниками и защитницами. Они – настоящие герои и кумиры для последующих поколений.

С первого дня полномасштабного вторжения мой выбор – делать все возможное для поддержки Украины и ради общей победы. Ради того времени, когда мы наконец-то увидим болельщиков на заполненном Олимпийском в Киеве. Когда снова сыграем международные матчи на стадионах Украины.

Горжусь быть с вами в одной команде. Вместе победим. Слава Украине", – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что сына Шевченко внесли в резервный список сборной Украины.

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