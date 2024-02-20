iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сына Шевченко внесли в резервный список сборной Украины

А команда в одной из возрастных категорий, похоже, получит нового тренера.
Сегодня, 09:19
Кристиан Шевченко с семьей / Instagram
Кристиан Шевченко с семьей / Instagram

Сына Андрея Шевченко Кристиана внесли в резервный список сборной Украины. Об этом сообщается в соответствующем приказе Министерства молодежи и спорта Украины: "Об утверждении изменений в состав национальной сборной команды Украины на 2024 год по футболу".

Вероятно, речь идет о сборной до 19 лет, в состав которой Кристиан, таким образом, может быть вызван уже на ближайший сбор, который состоится в марте этого года.

Также интересно, что тренером Шевченко-младшего значится украинский специалист Дмитрий Михайленко, но, о его назначении на пост главного тренера в сборную Украины какой-то из возрастных категорий официально не объявлялось.

Отметим, что 50-летний Михайленко за свою тренерскую карьеру успел потренировать Днепр, Днепр-1 и кипрский Пафос.

Напомним, ранее Андрей Шевченко рассказал, при каких условиях его сын будет играть в сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Кристиан Шевченко

Статьи по теме

Шевченко провел встречу с Чеферином на конгрессе УЕФА Шевченко провел встречу с Чеферином на конгрессе УЕФА
Шевченко: Если мой сын будет показывать уровень сборной, то он будет играть за Украину Шевченко: Если мой сын будет показывать уровень сборной, то он будет играть за Украину
Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта
Наполи определился с будущим своего главного бомбардира Наполи определился с будущим своего главного бомбардира
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа10:50
Наполи определился с будущим своего главного бомбардира
Европа10:47
Автор победного гола в финале Чемпионата мира 1990 года умер в возрасте 63 лет
Олимпийские виды10:27
Сборная Украины заняла последнее место в группе на ЧМ по настольному теннису
Бокс10:10
Легенда против воина: представлено яркое промо боя Ломаченко - Камбосос
Украина09:59
Александрия вслед за Вересом объявила о возвращении фанов на свои матчи
Киберспорт09:48
Европейский RMR-турнир. Группа B: Monte начнет игровой день, Vitality выйдут на мажор, если обыграют россиян
Лига Чемпионов09:30
Лига чемпионов: Интер примет Атлетико, ПСВ встретится с Боруссией Дортмунд
Европа09:19
Сына Шевченко внесли в резервный список сборной Украины
Бокс08:59
Нганну признался, попытается ли он нокаутировать Джошуа
Европа08:35
Русин получил третьего за сезон тренера в Сандерленде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK