Сына Шевченко внесли в резервный список сборной Украины

А команда в одной из возрастных категорий, похоже, получит нового тренера.

Сына Андрея Шевченко Кристиана внесли в резервный список сборной Украины. Об этом сообщается в соответствующем приказе Министерства молодежи и спорта Украины: "Об утверждении изменений в состав национальной сборной команды Украины на 2024 год по футболу".

Вероятно, речь идет о сборной до 19 лет, в состав которой Кристиан, таким образом, может быть вызван уже на ближайший сбор, который состоится в марте этого года.

Также интересно, что тренером Шевченко-младшего значится украинский специалист Дмитрий Михайленко, но, о его назначении на пост главного тренера в сборную Украины какой-то из возрастных категорий официально не объявлялось.

Отметим, что 50-летний Михайленко за свою тренерскую карьеру успел потренировать Днепр, Днепр-1 и кипрский Пафос.

Напомним, ранее Андрей Шевченко рассказал, при каких условиях его сын будет играть в сборной.

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