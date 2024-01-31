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Шевченко: Если мой сын будет показывать уровень сборной, то он будет играть за Украину

Новоиспеченный президент УАФ высказался о перспективах Кристиана.
Сегодня, 20:13
Кристиан Шевченко
Кристиан Шевченко

Новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о потенциале своего сына Кристиана Шевченко.

По словам функционера, если 17-летний Кристиан дорастет до уровня национальной сборной, то, он безусловно готов защищать ее цвета.

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"Его должны вызывать, чтобы он сыграл за какую-то страну. Он должен показывать свой уровень. Если он будет показывать уровень команды, которая его позовет, думаю, он приедет и будет играть.

Конечно, если у него будет уровень национальной команды, то он будет играть за Украину. Он должен показать свой уровень. Сейчас ему 17 лет. Если он закрепится в Уотфорде и будет играть, если его посмотрят специалисты наших национальных команд U-17 или U-19, если они пригласят его, то он приедет.

На него большое давление. Он очень любит футбол. У него есть характер. Ему непросто. Он влюблен в футбол, я это вижу. Я вижу его большой энтузиазм. Если у него будет все получаться, то пусть он движется в этом направлении, - сказал Шевченко в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, ранее Шевченко встретился с главой НОК Вадимом Гутцайтом и И.О. Министра спорта Матвеем Бидным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Кристиан Шевченко

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