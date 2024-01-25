Не Шевченко единым: десять бывших футболистов, возглавляющих национальные ассоциации

Легендарный футболист и один из лучших тренеров истории Украины Андрей Шевченко стал президентом Украинской Ассоциации Футбола.

Андрей Николаевич теперь, наверное, может считаться самым известным в Европе руководителем главного футбольного органа страны в ряду с Принцем Уильямом, возглавляющим Футбольную Ассоциацию Англии.

Но Шевченко точно не единственный эксфутболист, кто занимает такую должность. ISPORT разобрался, в каких странах доверили управлять "игрой миллионов" тем, кто знает ее в совершенстве изнутри.

Леван Кобиашвили (Грузия)

Легенда грузинского футбола, сделавшего себе имя, выступая в разных немецких клубах. Кобиашвили отыграл более ста матчей и за Фрайбург, и за Шальке, и за Герту, а также провел ровно 100 поединков за национальную сборную Грузии.

Футбольную Федерацию Грузии Кобиашвили возглавил еще в 2015 году и с тех пор еще дважды переизбирался на этот пост. За время его правления сборная Грузии из Дивизиона D Лиги наций поднялась в Лигу B, а также имеет шанс выйти на Евро-2024 через плей-офф.

Драган Джаич (Сербия)

Бывший игрок сборной Югославии и легенда Црвены Звезды 60-х и 70-х годов прошлого столетия. Будучи президентом "красной звезды", несколько раз попадал в скандалы с присвоением средств, которые заканчивались даже и арестом, но вина Джаича не была доказана и его отпускали.

Руководителем сербского футбола стал в прошлом году в уже пожилом возрасте (Джаич родился в 1946 году).

Ванда Сигургейрсдоттир (Исландия)

В этой подборке будут не только мужчины. Ванда Халдора Сигургейрсдоттир имеет удивительную историю. Училась игре в футбол она в мальчишеских командах. Выступала не только за сборную Исландии по футболу, но и за национальную команду по баскетболу.

В 2001 году, тогда еще 36-летняя Ванда, стала первой женщиной, возглавившей мужскую команду в Исландии, а через семь лет спустя провела свой последний матч в карьере. Тогда ее заявили на матч за час до начала и играла она на позиции вратаря, хотя никогда не была голкипером!

Назначенная президентом Ассоциацию футбола Исландии она в октябре 2021 года стала первой женщиной на этом посту в истории страны.

Вадим Ляшенко (Латвия)

Президент ФФ Латвии Вадим Ляшенко выделяется в нашем списке, ведь у него не было серьезных достижений в футболе. Но при этом он был капитаном национальной сборной Латвии по футзалу!

А после окончания футзальной карьеры он перебрался за работу в футболе и был судьей на разных уровнях. Свою нынешнюю работу он получил три года назад в 36-летнем возрасте.

Пауль Филипп (Люксембург)

В Люксембурге отвечает за футбол бывший полузащитник ряда бельгийских клубов. В свое время этот почтенный господин выступал за Унион Сент-Жилуа, льежский Стандард и Шарлеруа, а по завершении игровой карьеры 16 лет руководил национальной сборной Люксембурга.

Что интересно, президентом местной Федерации футбола ныне 73-летний Пауль Филипп стал еще в далеком 2004 году и с тех пор не покидал этот пост.

Деян Савичевич (Черногория)

Шевченко – единственный обладатель Золотого мяча в этом списке, но Деян Савичевич в 1991 году занял вторую позицию в голосовании, проиграв только Жан-Пьеру Папену. После феноменальных выступлений с Црвеной Звездой в начале 90-х Савичевич перебрался в Милан, где играл в течение шести лет.

По завершению игровой карьеры был главным тренером сборной тогда еще Сербии и Черногории. Но продемонстрировал ужасающие результаты (4 победы и 10 поражений в 17 матчах) и больше в тренерство не возвращался.

Президентом ФА Черногории стал еще в 2004 году, когда эта организация подчинялась ФА Сербии и Черногории. После разделения страны на Черногорию и Сербию остался руководить местным футболом, чем занимается уже 20-й год подряд.

Цезары Кулеша (Польша)

Президентом Футбольной Ассоциации Польши является 61-летний Церари Кулеша, занявший этот пост летом 2021 года и именно он и его команда хотели видеть во главе национальной команды Андрея Шевченко.

В свое время Кулеша звезд с неба не хватал и выступал в разных клубах Польши, главным из которых можно назвать Ягеллонию, президентом которой он был позже.

Агим Адеми (Косово)

Еще один функционер, который не был известен широкой публике во времена своей футбольной карьеры. Агим Адем всю карьеру (1975-1988) провел в клубе Косово Приштине. С 2000-го был вице-президентом Футбольной Федерации Косово, а после смерти прошлого главы Фадиля Уокрри (также бывший игрок, выступавший за сборную Югославии) стал ее президентом.

Интересный факт об Агиме Адеме: его сын – известный в албаноязычном мире рэпер, выступающий под псевдонимом Capital T.

Лизе Клавенесс (Норвегия)

42-летняя бывшая футболистка сборной Норвегии и разных норвежских клубов Лизе Клевенесс возглавила местную федерацию футбола в марте 2022 года.

Приняв правление организацией, Лизе продолжила делать то, что делали и до нее – бороться с ФИФА из-за чемпионата мира в Катаре. Клавенесс не нравилось, как обращаются в этой стране с трудовыми мигрантами и их отношение к ЛГБТ-меньшинствам.

Андрей Шевченко (Украина)

До назначения Шевченко шло очень давно, и вот это произошло. Обладатель Золотого мяча в 2004 году возглавил Футбольную Ассоциацию нашей страны.

Андрей Николаевич уже рассказал о проблемах в нашем футболе и о том, як він їх буде вирішувати. Что ж, увидим. К чему приведет работа гениального футболиста на новом месте.

Василий Войтюк

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!