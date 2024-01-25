Шевченко представил свою программу по проблемам и развитию украинского футбола
В четверг, 25 января, в Доме футбола в Киеве состоялся внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.
На повестке дня был рассмотрен вопрос о выборе нового президента УАФ, которым в итоге стал Андрей Шевченко.
Новоиспеченный президент ассоциации выступил с речью, во время которой он успел выделить восемь ключевых проблем, с которыми ему и его команде предстоит бороться:
- Недоверие к УАФ из-за непрозрачной деятельности
- Отсутствие современной базы данных и других IT-решений, как для функционирования УАФ, так и для упорядочивания данных, необходимых для развития футбола
- Отсутствие системности в деятельности областных ассоциаций и критериев определения их успешности
- Недоверие к институту футбольного арбитража
- Отсутствие единой футбольной пирамиды соревнований
- Слабая спонсорская база УАФ из-за войны в стране и подорванное доверие к УАФ, как организации
- Отсутствие единой методики подготовки футболистов на детско-юношеском уровне
- Отсутствие согласия между профессиональными клубами насчет совместных действий для развития Украинской Премьер-лиги
Затем он представил свою программу по решению этих проблем, которые должны активизировать развитие украинского футбола. Его программа насчитывает девять пунктов:
- Прозрачность
- Цифровизация
- Подготовка специалистов
- Развитие сборных
- Сотрудничество с клубами
- Реформа арбитража
- Посттравматическое восстановление
- Эффективный маркетинг
- Международное сотрудничество
Напомним, что Андрей Шевченко заменил на посту президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, который ныне держится под стражей в СИЗО в качестве подозреваемого в коррупции и хищении средств.
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