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Шевченко представил свою программу по проблемам и развитию украинского футбола

Новому президенту УАФ придется очень много работать, чтобы выполнить все, что он задумал.
Сегодня, 13:50
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

В четверг, 25 января, в Доме футбола в Киеве состоялся внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

На повестке дня был рассмотрен вопрос о выборе нового президента УАФ, которым в итоге стал Андрей Шевченко.

Новоиспеченный президент ассоциации выступил с речью, во время которой он успел выделить восемь ключевых проблем, с которыми ему и его команде предстоит бороться:

  1. Недоверие к УАФ из-за непрозрачной деятельности
  2. Отсутствие современной базы данных и других IT-решений, как для функционирования УАФ, так и для упорядочивания данных, необходимых для развития футбола
  3. Отсутствие системности в деятельности областных ассоциаций и критериев определения их успешности
  4. Недоверие к институту футбольного арбитража
  5. Отсутствие единой футбольной пирамиды соревнований
  6. Слабая спонсорская база УАФ из-за войны в стране и подорванное доверие к УАФ, как организации
  7. Отсутствие единой методики подготовки футболистов на детско-юношеском уровне
  8. Отсутствие согласия между профессиональными клубами насчет совместных действий для развития Украинской Премьер-лиги

Затем он представил свою программу по решению этих проблем, которые должны активизировать развитие украинского футбола. Его программа насчитывает девять пунктов:

  1. Прозрачность
  2. Цифровизация
  3. Подготовка специалистов
  4. Развитие сборных
  5. Сотрудничество с клубами
  6. Реформа арбитража
  7. Посттравматическое восстановление
  8. Эффективный маркетинг
  9. Международное сотрудничество

Напомним, что Андрей Шевченко заменил на посту президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, который ныне держится под стражей в СИЗО в качестве подозреваемого в коррупции и хищении средств.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко уаф

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