Шевченко представил свою программу по проблемам и развитию украинского футбола

Новому президенту УАФ придется очень много работать, чтобы выполнить все, что он задумал.

В четверг, 25 января, в Доме футбола в Киеве состоялся внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

На повестке дня был рассмотрен вопрос о выборе нового президента УАФ, которым в итоге стал Андрей Шевченко.

Новоиспеченный президент ассоциации выступил с речью, во время которой он успел выделить восемь ключевых проблем, с которыми ему и его команде предстоит бороться:

Недоверие к УАФ из-за непрозрачной деятельности Отсутствие современной базы данных и других IT-решений, как для функционирования УАФ, так и для упорядочивания данных, необходимых для развития футбола Отсутствие системности в деятельности областных ассоциаций и критериев определения их успешности Недоверие к институту футбольного арбитража Отсутствие единой футбольной пирамиды соревнований Слабая спонсорская база УАФ из-за войны в стране и подорванное доверие к УАФ, как организации Отсутствие единой методики подготовки футболистов на детско-юношеском уровне Отсутствие согласия между профессиональными клубами насчет совместных действий для развития Украинской Премьер-лиги

Затем он представил свою программу по решению этих проблем, которые должны активизировать развитие украинского футбола. Его программа насчитывает девять пунктов:

Прозрачность Цифровизация Подготовка специалистов Развитие сборных Сотрудничество с клубами Реформа арбитража Посттравматическое восстановление Эффективный маркетинг Международное сотрудничество

Напомним, что Андрей Шевченко заменил на посту президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, который ныне держится под стражей в СИЗО в качестве подозреваемого в коррупции и хищении средств.

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