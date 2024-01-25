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Официально: Андрей Шевченко - новый президент УАФ

Легенда украинского и мирового футбола вошла в новый этап своей карьеры.
Сегодня, 13:12
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

В четверг, 25 января, состоялся XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола, во время которого был избран новый президент организации.

Пост президента УАФ занял легендарный форвард Динамо, Милана и сборной Украины Андрей Шевченко.

Он был единственным кандидатом на должность, которую с 2015 года занимал Андрей Павелко, ныне занимающий койку в СИЗО, будучи подозреваемым в коррупции и хищении средств.

Во время своего выступления Шевченко за 15 минут рассказал о ключевых проблемах украинского футбола, а также поделился своим видением его развития.

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Кандидатура Шевченко на пост президента УАФ была поддержана единогласно - из 94 делегатов ни один не проголосовал против, ни один не воздержался.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Андрей Павелко уаф

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