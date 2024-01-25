Официально: Андрей Шевченко - новый президент УАФ

Легенда украинского и мирового футбола вошла в новый этап своей карьеры.

В четверг, 25 января, состоялся XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола, во время которого был избран новый президент организации.

Пост президента УАФ занял легендарный форвард Динамо, Милана и сборной Украины Андрей Шевченко.

Он был единственным кандидатом на должность, которую с 2015 года занимал Андрей Павелко, ныне занимающий койку в СИЗО, будучи подозреваемым в коррупции и хищении средств.

Во время своего выступления Шевченко за 15 минут рассказал о ключевых проблемах украинского футбола, а также поделился своим видением его развития.

Читай также: Анчелотти доверит Лунину место в воротах Реала в ближайших матчах

Кандидатура Шевченко на пост президента УАФ была поддержана единогласно - из 94 делегатов ни один не проголосовал против, ни один не воздержался.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!