Анчелотти доверит Лунину место в воротах Реала в ближайших матчах
Споры вокруг того, кто должен занимать место в воротах Реала, могут на время прекратиться.
Как сообщает издание Relevo, хорошая игра Андрея Лунина заставила Карло Анчелотти задуматься насчет того, чтобы предоставить ему постоянную игровую практику без ротации с Кепой Аррисабалагой.
Сообщается, что на решение Анчелотти могло повлиять трудолюбие 24-летнего уроженца Краснограда. На тренировках он всегда выкладывается на 100%, не опуская голову при неудачах.
В качестве примера приводится случай, когда во вторник, 23 января, Лунин отправился на тренировочную базу клуба в Вальдебебас, несмотря на то, что у команды был выходной.
Андрей продолжает развивать важные компоненты игры, при этом он обрел уверенность в стабильности, которую ценит тренер.
Читай также: "Топ-решение": Трубин назвал клуб, в котором должен продолжить карьеру Судаков
По информации источника, ближайший календарь "бланкос" также не позволяет итальянскому наставнику заниматься ротацией вратарей в каждом матче, а потому он собирается довериться именно украинцу.
В ближайших пяти матчах Реал сыграет против Лас-Пальмаса, Хетафе, Атлетико и Жироны в Ла Лиге, а также против РБ Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!