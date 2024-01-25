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Анчелотти доверит Лунину место в воротах Реала в ближайших матчах

Если верить источнику, то украинец все-таки выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.
Сегодня, 13:09
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Споры вокруг того, кто должен занимать место в воротах Реала, могут на время прекратиться.

Как сообщает издание Relevo, хорошая игра Андрея Лунина заставила Карло Анчелотти задуматься насчет того, чтобы предоставить ему постоянную игровую практику без ротации с Кепой Аррисабалагой.

Сообщается, что на решение Анчелотти могло повлиять трудолюбие 24-летнего уроженца Краснограда. На тренировках он всегда выкладывается на 100%, не опуская голову при неудачах.

В качестве примера приводится случай, когда во вторник, 23 января, Лунин отправился на тренировочную базу клуба в Вальдебебас, несмотря на то, что у команды был выходной.

Андрей продолжает развивать важные компоненты игры, при этом он обрел уверенность в стабильности, которую ценит тренер.

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По информации источника, ближайший календарь "бланкос" также не позволяет итальянскому наставнику заниматься ротацией вратарей в каждом матче, а потому он собирается довериться именно украинцу.

В ближайших пяти матчах Реал сыграет против Лас-Пальмаса, Хетафе, Атлетико и Жироны в Ла Лиге, а также против РБ Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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