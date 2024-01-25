"Топ-решение": Трубин назвал клуб, в котором должен продолжить карьеру Судаков
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин поделиься мнением о будущем полузащитника Шахтера Георгия Судакова.
По словам футболиста, украинцу лучше всего было бы в Челси.
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"Трудно оценить, куда ему лучше переходить, потому что, может, у Жоры есть свои любимые команды, куда он бы мечтал перейти.
Со стороны кажется, что переход Судакова в Челси был бы топ-решением. Они с Мудриком не просто друзья, а имеют такой уровень взаимопонимания, что от этого перехода не только Георгий, но и Миша выиграл бы", - приводит слова Трубина Український футбол.
Ранее Трубин назвал украинских футболистов, которых хотел бы видеть в Бенфике.
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