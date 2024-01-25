iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Топ-решение": Трубин назвал клуб, в котором должен продолжить карьеру Судаков

Украинец хотел бы видеть Георгия в одной команде с соотечественником.
Сегодня, 12:50
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин поделиься мнением о будущем полузащитника Шахтера Георгия Судакова.

По словам футболиста, украинцу лучше всего было бы в Челси.

Читай также: Экс-игрок Челси: Мудрик принимает слишком много плохих решений

"Трудно оценить, куда ему лучше переходить, потому что, может, у Жоры есть свои любимые команды, куда он бы мечтал перейти. 

Со стороны кажется, что переход Судакова в Челси был бы топ-решением. Они с Мудриком не просто друзья, а имеют такой уровень взаимопонимания, что от этого перехода не только Георгий, но и Миша выиграл бы", - приводит слова Трубина Український футбол.

Ранее Трубин назвал украинских футболистов, которых хотел бы видеть в Бенфике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин Георгий Судаков

Статьи по теме

Трубин назвал украинских футболистов, которых хотел бы видеть в Бенфике Трубин назвал украинских футболистов, которых хотел бы видеть в Бенфике
Наполи намерен вернуться за хавбеком Шахтера летом, но при одном условии Наполи намерен вернуться за хавбеком Шахтера летом, но при одном условии
Тренер Шахтера прокомментировал отказ клуба продавать Судакова Тренер Шахтера прокомментировал отказ клуба продавать Судакова
Назван клуб, который предлагал за Судакова 40 миллионов евро Назван клуб, который предлагал за Судакова 40 миллионов евро
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Украина16:40
Трансферы УПЛ: Полесье вернуло в Украину Михайличенко, Бандура снова стал игроком Миная
Украина16:35
Полесье усилилось экс-игроком Динамо и Шахтера
НБА16:26
Вашингтон перевел главного тренера на работу во фронт-офисе
Формула 116:11
Леклер подписал новый контракт с Феррари
Европа15:36
"Желаем удачи": Милан поздравил Шевченко с назначением на должность президента УАФ
Теннис15:08
Ястремская проиграла китаянке в полуфинале Australian Open
Теннис15:00
Australian Open-2024: Ястремская проиграла в полуфинале одиночного разряда, Киченок сыграет в полуфинале парного разряда
Теннис14:59
Australian Open-2024 (WTA): соболенко и Циньвэнь сыграют в финале
Теннис14:56
Ястремская не смогла пробиться в финал Australian Open-2024, уступив китаянке
Украина14:17
Ребров, Зинченко и Монзуль: стали известны вице-президенты и члены нового исполкома УАФ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK