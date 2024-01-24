Экс-игрок Челси: Мудрик принимает слишком много плохих решений

Крейг Берли считает, что украинец не должен играть за "синих".

Бывший футболист лондонского Челси Крейг Берли подверг критике украинского вингера Михаила Мудрика.

По словам Берли, Мудрик допускает слишком много ошибок для игрока, который выступает за клуб такого уровня.

Читай также: Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в матче с Мидлсбро

"Я совсем не верю в Мудрика. Думаю, что то, что он делает большую часть времени, вызывает удивление. Он хочет делать все со скоростью 100 миль в час, но я в это не очень верю.

Он принимает слишком много плохих решений, чтобы быть в этом Челси. Без мяча или с мячом. Мудрик принимает плохие решения - ему придется работать над этим. Он ненадежен", - заявил шотландец.

Отметим, что 52-летний Берли является воспитанником лондонцев и выступал за клуб с 1989 по 1997 годы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!