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Экс-игрок Челси: Мудрик принимает слишком много плохих решений

Крейг Берли считает, что украинец не должен играть за "синих".
Сегодня, 22:27
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший футболист лондонского Челси Крейг Берли подверг критике украинского вингера Михаила Мудрика.

По словам Берли, Мудрик допускает слишком много ошибок для игрока, который выступает за клуб такого уровня.

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"Я совсем не верю в Мудрика. Думаю, что то, что он делает большую часть времени, вызывает удивление. Он хочет делать все со скоростью 100 миль в час, но я в это не очень верю.

Он принимает слишком много плохих решений, чтобы быть в этом Челси. Без мяча или с мячом. Мудрик принимает плохие решения - ему придется работать над этим. Он ненадежен", - заявил шотландец.

Отметим, что 52-летний Берли является воспитанником лондонцев и выступал за клуб с 1989 по 1997 годы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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