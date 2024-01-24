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Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в матче с Мидлсбро

Аргентинец решил предостеречь украинца от удаления.
Сегодня, 14:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался об игре Михаила Мудрика в матче с Мидлсбро (2:1) в полуфинале Кубка английской лиги.

Аргентинский специалист заменил украинца в перерыве поединка. Он объяснил это тем, чтоб Михаил не получил удаление, ведь у него уже была желтая карточка.

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"У него была желтая карточка. В конце первого тайма произошел эпизод, когда он пошел в рискованный отбор и чуть не сбил соперника. Мы не хотели рисковать, потому и заменили его в перерыве.

Это был ненужный риск иметь его на поле. Поэтому мы заменили его", - приводит слова Почеттино Goal.

В текущем сезоне Мудрик провел 22 матча, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Мидлсбро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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