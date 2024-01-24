Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги

Сегодня, 10:48

Сегодня, 10:48

"Синие" легко пробились в финал турнира.

В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги Челси на своем поле принимал Мидлсбро. В первой встречи сенсационно победили "красные" - 1:0.

С первых минут второй игры подопеные Маурисио Почеттино не отсавили шансов сопернику.

До перерыва Челси забил четырежде, а после - дважды. Гости смогли ответить голом престижа.

Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл первый тайм, но результативными действиями не отметился.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Мидлсбро:

Челси - Мидлсбро 6:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Говсон, 15 (в собственные ворота), Энцо, 29, Дисаси, 36, Палмер, 42, 77, Мадуэке, 81 - Роджерс, 88.

Челси: Петрович - Дисаси, Силва, Колвилл, Чилвелл (Гилкрист, 65) - Кайседо (Чуквуэмека, 72), Энцо - Стерлинг (Каслдин, 85), Палмер, Мудрик (Мадуэке, 46) - Броя (Галлагер, 65).

Мидлсбро: Гловер - ван ден Берг, Фрай, Энджел - Кларк, Барласер, Говсон (О'Брайен, 71), Гекни - Крукс (Гилберт, 89), Форсс (Деджкстил, 46), Роджерс.

Предупреждения: Чилвелл, Силва - Крукс, Ван ден Берг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!