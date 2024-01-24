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"Удивительное достижение": Почеттино оценил выход Челси в финал Кубка лиги

"Синие" получили шанс выиграть титул.
Сегодня, 12:44
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал выход команды в финал Кубка английской лиги после победы над Мидлсбро (6:1).

По словам наставника, для "синих" это важное достижение.

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"Я очень хочу выиграть здесь титул. За полтора года в Париже я выиграл три, и очень хочу выиграть один здесь.

С определенной точки зрения, это удивительное достижение. Думаю, это было нашей целью, когда мы только начинали. Не имея ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, ни Лиги конференций, построить команду почти с нуля. Конечно, это была цель – оказаться на Уэмбли в феврале.

Работа сделана, но теперь речь о победе в финале. С другой стороны, кажется, что это не так важно, потому что Челси хочет выиграть Лигу чемпионов и Премьер-лигу.

Мы должны начать отдавать команде должное, ведь огромный процент игроков в ней, возможно, никогда не играл на Уэмбли раньше. Это важно для клуба и для нас в этом процессе строительства новой команды", - приводит слова тренера BBC.

Сегодня, 24 января, состоится второй полуфинал между Фулхэмом и Ливерпулем (первая игра – 2:1 в пользу команды Клоппа).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Мидлсбро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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