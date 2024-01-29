Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта

В понедельник, 29 января, в Доме футбола в Киеве прошли две встречи президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Глава организации пообщался с временным исполняющим обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным и президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.

Руководители обсудили сотрудничество по развитию футбола в Украине.

Внимание также было уделено организации тренировочных сборов и матчей сборных Украины в 2024 году, в частности, подготовке к участию в Олимпиаде, которая летом состоится в Париже.

Напомним, Шевченко был избран новым президентом Украинской ассоциации футбола.

Ранее стали известны вице-президенты и члены нового исполкома УАФ.

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