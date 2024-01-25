Ребров, Зинченко и Монзуль: стали известны вице-президенты и члены нового исполкома УАФ

При этом не забыли назначить и новых глав КДК и апелляционного комитета.

После того, как Андрей Шевченко был избран новым президентом Украинской ассоциации футбола, в Доме футбола в Киеве был решен еще ряд вопросов.

Первым вице-президентом УАФ был избран Павел Бойчук, а вице-президентами - Сергей Ребров и Александр Шевченко.

Также были избраны члены нового исполнительного комитета УАФ. Евгений Дикий, Сергей Владыко, Александр Зинченко и Екатерина Монзуль сохранили свои места. К ним присоединились Александр Каденко, Николай Павлов, Андрей Полтавец и Артем Стоянов.

Стоит отметить, что статус почетных членов УАФ за выдающиеся заслуги перед украинским футболом получили Виктор Межейко, Игорь Гатаулин и Виталий Кварцяный.

Андрей Шевченко также утвердил новых глав КДК и апелляционного комитета, которыми стали Виталий Наума и Валентин Засуха соответственно.

Ранее Андрей Шевченко представил собственные программы по проблемам украинского футбола и их решениям, которые должно поспособствовать развитию спорта в Украине.

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