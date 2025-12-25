iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кучер подтвердил, что уйдет с поста тренера Черноморца

Наставник "моряков" рассказал о причинах, почему покинет одесскую команду.
Сегодня, 14:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Кучер / ФК Черноморец
Александр Кучер / ФК Черноморец

Главный тренер Черноморца Александр Кучер прокомментировал информацию о том, что он покинет занимаемую должность.

43-летний украинский специалист подтвердил, что в одесском клубе намерены пригласить другого наставника команды.

Читай также: Ракицкий голом со штрафного вырвал ничью для Черноморца

"Примерно пять дней назад мне позвонил президент клуба Александр Грановский: "Так и так… Сложилась определенная ситуация, спонсоры хотят пригласить нового тренера". Было ли это неожиданностью? Нет, уже по ходу сезона я чувствовал: что-то такое возможно. Когда руководство пробует влиять на тренерские моменты, это значит - есть кто-то, кто шепчет на ушко.

Хотите - пожалуйста. Мой контракт действует еще год: летом я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за границы, потому что хотел вернуть Черноморец в Премьер-лигу. Давайте договариваться. Считаю, что согласился на максимально лояльные для клуба условия. Определили сроки расчета. Судиться с Черноморцем - это последнее, чего мне бы хотелось.

Почему ухудшились результаты во второй части первого круга? Мы потеряли из-за травм двух ключевых игроков - Билошевского и Хобленко. Полноценной замены им не нашлось. Особенно болезненной для атакующих действий была потеря Хобленко. Кулач пришел после травмы, в какой-то момент выпал Когут, Луифер и Герич не проходили с нами сборы, Русин вообще вылетел на полгода. Это повлияло на игровую составляющую. К концу года мы изменили схему: перестроились на игру в четыре защитника, но цепляться за мячи впереди все равно было трудно.

Вопрос задолженностей? Задолженности всегда влияют на игроков. Я проходил похожую ситуацию в Днепре-1, но там уровень зарплат позволял футболистам выдерживать трех-четырехмесячные задержки. В Черноморце это не те средства, на которые игрок может прокормить семью на протяжении длительного времени: еда, дети, школа, садик… Чтобы знать, что у тебя надежный тыл и думать исключительно о футболе - нужна регулярность", - приводит слова Кучера ТаТоТаке.

На данный момент Черноморец занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. От лидирующей Буковины одесская команда отстает на десять баллов, а от Левого Берега - на один.

Ранее сообщалось, что Черноморец получил трансферный бан от ФИФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Первая лига Александр Кучер

Статьи по теме

Черноморец получил трансферный бан от ФИФА Черноморец получил трансферный бан от ФИФА
Сын легендарного бразильского форварда покинул украинский клуб Сын легендарного бразильского форварда покинул украинский клуб
Ворскла получила очередной бан от ФИФА Ворскла получила очередной бан от ФИФА
Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Алжир и Кот-д'Ивуар стартуют на КАН
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: b1t в четвертый раз попал в список
просмотров

Последние новости

Европа18:30
Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге
Европа18:25
Барселона намерена выиграть гонку за защитника Ноттингема
Европа17:49
Бавария отыскала бриллиант в трясине Англии
Европа17:48
Ювентус может вернуть в Италию хавбека национальной сборной
Европа17:18
Барселона решила поддержать травмированного новым контрактом
Украина16:48
Бывшего главу УАФ объявили в розыск
Другие страны16:15
Вингер сборной Нигерии - о КАН: Один из лучших турниров в мире
Формула 115:25
Ферстаппен считает, что в команде обязан быть первый номер
Украина14:55
Кучер подтвердил, что уйдет с поста тренера Черноморца
Европа14:28
Манчестер Сити продаст своего таланта, если подпишет Семеньо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK