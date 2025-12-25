Кучер подтвердил, что уйдет с поста тренера Черноморца

Главный тренер Черноморца Александр Кучер прокомментировал информацию о том, что он покинет занимаемую должность.

43-летний украинский специалист подтвердил, что в одесском клубе намерены пригласить другого наставника команды.

"Примерно пять дней назад мне позвонил президент клуба Александр Грановский: "Так и так… Сложилась определенная ситуация, спонсоры хотят пригласить нового тренера". Было ли это неожиданностью? Нет, уже по ходу сезона я чувствовал: что-то такое возможно. Когда руководство пробует влиять на тренерские моменты, это значит - есть кто-то, кто шепчет на ушко.

Хотите - пожалуйста. Мой контракт действует еще год: летом я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за границы, потому что хотел вернуть Черноморец в Премьер-лигу. Давайте договариваться. Считаю, что согласился на максимально лояльные для клуба условия. Определили сроки расчета. Судиться с Черноморцем - это последнее, чего мне бы хотелось.

Почему ухудшились результаты во второй части первого круга? Мы потеряли из-за травм двух ключевых игроков - Билошевского и Хобленко. Полноценной замены им не нашлось. Особенно болезненной для атакующих действий была потеря Хобленко. Кулач пришел после травмы, в какой-то момент выпал Когут, Луифер и Герич не проходили с нами сборы, Русин вообще вылетел на полгода. Это повлияло на игровую составляющую. К концу года мы изменили схему: перестроились на игру в четыре защитника, но цепляться за мячи впереди все равно было трудно.

Вопрос задолженностей? Задолженности всегда влияют на игроков. Я проходил похожую ситуацию в Днепре-1, но там уровень зарплат позволял футболистам выдерживать трех-четырехмесячные задержки. В Черноморце это не те средства, на которые игрок может прокормить семью на протяжении длительного времени: еда, дети, школа, садик… Чтобы знать, что у тебя надежный тыл и думать исключительно о футболе - нужна регулярность", - приводит слова Кучера ТаТоТаке.

На данный момент Черноморец занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. От лидирующей Буковины одесская команда отстает на десять баллов, а от Левого Берега - на один.

Ранее сообщалось, что Черноморец получил трансферный бан от ФИФА.

