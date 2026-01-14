Черноморец официально объявил о назначении Григорчука главным тренером

Украинский специалист во второй раз вернулся в одесский клуб.

Черноморец объявил о назначении на должность главного тренера команды Романа Григорчука.

О возвращении 60-летнего специалиста в одесский клуб сообщает официальный сайт "моряков".

Детали сотрудничества с новым главным тренером не разглашаются.

"Это важное событие для клуба и всего одесского футбола. Специалист, чье имя давно стало частью истории "моряков", возвращается, чтобы начать новый этап - амбициозный, ответственный и исполненный веры в команду и ее болельщиков.

Роман Иосифович подчеркнул, что мечтает вместе с фанами снова ощутить атмосферу заполненного стадиона, где команда демонстрирует качественный футбол. Тренер подчеркнул, что отдаст всего себя ради достижения этой цели и поблагодарил болельщиков за доверие и поддержку. Поскольку настоящая футбольная атмосфера рождается только во взаимодействии команды и трибун.

Назначение Романа Григорчука - шаг к четкой стратегии развития клуба", - говорится в заявлении Черноморца.

Григорчук уже дважды возглавлял Черноморец - в период с 2010 по 2014 год и с 2021 по 2024 год. Последним клубом специалиста был черкасский ЛНЗ, с которым он работал во второй части прошлого сезона.

Черноморец первую часть нынешнего сезона завершил на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. От лидирующей Буковины одесская команда отстает на десять баллов, а от Левого Берега - на один.

Напомним, что во главе Черноморца Григорчук сменил Александра Кучера.

