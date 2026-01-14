iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Черноморец официально объявил о назначении Григорчука главным тренером

Украинский специалист во второй раз вернулся в одесский клуб.
Сегодня, 19:40       Автор: Игорь Мищук
Роман Григорчук возглавил Черноморец / ФК Черноморец
Роман Григорчук возглавил Черноморец / ФК Черноморец

Черноморец объявил о назначении на должность главного тренера команды Романа Григорчука.

О возвращении 60-летнего специалиста в одесский клуб сообщает официальный сайт "моряков".

Детали сотрудничества с новым главным тренером не разглашаются.

Читай также: Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ

"Это важное событие для клуба и всего одесского футбола. Специалист, чье имя давно стало частью истории "моряков", возвращается, чтобы начать новый этап - амбициозный, ответственный и исполненный веры в команду и ее болельщиков.

Роман Иосифович подчеркнул, что мечтает вместе с фанами снова ощутить атмосферу заполненного стадиона, где команда демонстрирует качественный футбол. Тренер подчеркнул, что отдаст всего себя ради достижения этой цели и поблагодарил болельщиков за доверие и поддержку. Поскольку настоящая футбольная атмосфера рождается только во взаимодействии команды и трибун.

Назначение Романа Григорчука - шаг к четкой стратегии развития клуба", - говорится в заявлении Черноморца.

Григорчук уже дважды возглавлял Черноморец - в период с 2010 по 2014 год и с 2021 по 2024 год. Последним клубом специалиста был черкасский ЛНЗ, с которым он работал во второй части прошлого сезона.

Черноморец первую часть нынешнего сезона завершил на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. От лидирующей Буковины одесская команда отстает на десять баллов, а от Левого Берега - на один.

Напомним, что во главе Черноморца Григорчук сменил Александра Кучера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Первая лига Роман Григорчук

Статьи по теме

Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ
Григорчук пребывает в шаге от второго возвращения в Черноморец - источник Григорчук пребывает в шаге от второго возвращения в Черноморец - источник
Наполи не справился дома с Пармой Наполи не справился дома с Пармой
Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет и стал первым финалистом, Нигерия встретится с Марокко Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет и стал первым финалистом, Нигерия встретится с Марокко

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот Гилджеса-Александера против Вембаньямы возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот Гилджеса-Александера против Вембаньямы возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: дебют Арбелоа и полуфиналы КАНа
просмотров

Последние новости

Европа21:40
Наполи не справился дома с Пармой
Другие страны21:05
Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет и стал первым финалистом, Нигерия встретится с Марокко
Европа20:58
Миколенко может продолжить карьеру в Германии
Украина20:29
Защитник Шахтера заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов
Европа20:00
Лучший бомбардир Серии A признан футболистом декабря
Украина19:40
Черноморец официально объявил о назначении Григорчука главным тренером
Европа19:38
Трабзонспор с голами Сикана и Батагова разгромил Истанбулспор
Украина19:18
Карпаты продлили контракты с основным вратарем и перспективным полузащитником
Биатлон18:50
Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Бокс18:39
"Подерусь с любым": Хргович предложил свою кандидатуру Фьюри в качестве соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK