Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ

Бывший наставник Черноморца Роман Григорчук во второй раз вернулся на пост главного тренера одесской команды, выступающей ныне в Первой лиге.

О назначении 60-летнего украинского специалиста сообщает Sport.ua, сам же клуб о начале сотрудничества с тренером пока не объявлял.

Также пока неизвестным остается срок действия контракта нового наставника.

В то же время отмечается, что Григорчук пообещал руководству вывести Черноморец в украинскую Премьер-лигу.

Также наставник планирует усиление состава во время зимнего трансферного окна "качественными футболистами". Конкретные фамилии пока не называются, но запрос об увеличении бюджета уже поступил.

Ранее Григорчук уже дважды работал с Черноморцем - в период с 2010 по 2014 год и с 2021 по 2024 год. Последним клубом специалиста был черкасский ЛНЗ, который он возглавлял во второй части прошлого сезона.

Черноморец первую часть нынешнего сезона завершил на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. От лидирующей Буковины одесская команда отстает на десять баллов, а от Левого Берега - на один.

Напомним, что во главе Черноморца Григорчук сменил Александра Кучера, который ранее подтвердил, что покинет занимаемую должность.

