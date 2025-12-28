Григорчук пребывает в шаге от второго возвращения в Черноморец - источник

Роман Григорчук вскоре должен третий раз в своей карьере возглавить Черноморец.

Назначение 60-летнего украинского специалиста на должность тренера одесской команды может состояться уже в ближайшие дни, сообщает ТаТоТаке.

Ранее Григорчук уже дважды работал с Черноморцем - с 2010 по 2014 год и с 2021 по 2024 год. Последним клубом специалиста был черкасский ЛНЗ, который он возглавлял во второй части прошлого сезона.

Напомним, ранее нынешний главный тренер Черноморца Александр Кучер подтвердил, что покинет занимаемую должность, однако официально об отставке клуб пока не объявлял.

Черноморец первую часть текущего сезона завершил на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. От лидирующей Буковины одесская команда отстает на десять баллов, а от Левого Берега - на один.

